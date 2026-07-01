ДИКТAТОР

Диктатор (лат. dictator — от dictare — «предписывать») — в Древнем Риме эпохи Республики должностное лицо с чрезвычайными полномочиями.

Д. назначался по поручению сената одним из консулов на 6 месяцев в случае угрожавшей государству опасности. Сам он назначал себе помощника, так называемого начальника конницы (magister equitum). Все должностные лица, включая консулов, обязаны были подчиняться Д. На его решения нельзя было жаловаться плебейским трибунам или комициям .После выполнения поставленной перед ним задачи Д. должен был сложить свои полномочия, не дожидаясь окончания их срока. После 202 до н. э. вместо назначения Д. сенат объявлял чрезвычайное положение.

В эпоху гражданских войн Сулла и Цезарь использовали должность Д. для оформления своей неограниченной власти. После гибели Цезаря должность Д. упразднили.

Лит.: Дементьева В. В. Магистратура диктатора в ранней Римской республике (V—III вв. до н. э.). Ярославль, 1996; Lintott A. W. The Constitution of the Roman Republic. Oxford, 1999. P. 109—113; Schneider H. Die Entstehung der römischen Militärdiktatur. Kriese und Niedergang einer antiken Republik. Darmstadt, 1977.