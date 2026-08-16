ДИКСОНА ОБОРОНА

Единственный в истории Великой Отечественной войны пример боевых действий в глубоком советском тылу.

В августе 1942 г. немецким командованием была начата операция «Вундерланд» («Страна чудес»), имевшая целью обрушить систему связей в арктическом тылу Советского Союза. Противник намеревался перерезать Северный морской путь, обеспечивавший перевозку сырья и товаров между северными промышленными зонами СССР, а также транспортировку части грузов по ленд-лизу. Основной ударной силой операции должен был стать тяжелый крейсер «Адмирал Шеер», которому предписывалось скрытно прибыть в район проведения операции (Баренцево и Карское моря) и начать нападения на советские суда и портовые сооружения. Первой мишенью должен был стать крупный караван транспортных судов. Внимание советской стороны от передвижений «Адмирала Шеера» должны были отвлечь действия подводных лодок. В осуществление планов немецкого командования вмешались экстремальные природные условия северных морей. «Адмирал Шеер» довольно быстро лишился единственного гидроплана-разведчика и не мог двигаться в район, где можно было атаковать советский конвой, поскольку без точных данных о ледовой обстановке по пути следования корабль рисковал застрять во льдах. 25 августа 1942 г. на пути тяжелого крейсера оказался советский ледокольный пароход «Александр Сибиряков», следовавший на одну из удаленных островных метеостанций, куда он должен был доставить новую партию зимовщиков и необходимые грузы. Немцы решили захватить судно и получить у экипажа необходимую информацию. Исходя из своего значительного опыта успешного рейдерства в других океанах, командование «Адмирала Шеера» изначально сделало неверный расчет, полагая, что, как и в других случаях, команда невоенного судна из опасений за свою жизнь легко подчинится приказу с мощного военного корабля и выполнит все предъявленные ей требования (спустить флаг и передать данные по ледовой обстановке). Однако экипаж «Александра Сибирякова», не собиравшийся сдаваться в плен, получив ультиматум немцев, отправил сигнал тревоги, разоблачивший противника и полностью лишивший все его последующие действия эффекта внезапности. Следом за этим было принято решение первыми обстрелять противника, поскольку, с учетом соотношения сил, утрата этой инициативы могла привести к тому, что уже первый залп тяжелого крейсера лишил бы пароход его и без того скромных возможностей причинить нацистскому рейдеру хотя бы минимальный ущерб. Одновременно советские моряки попытались вывести судно на мелководье в районе острова Белуха под прикрытием дымовой завесы. Однако это сделать не удалось. Ответный огонь «Адмирала Шеера» в течение нескольких минут уничтожил большую часть экипажа и вывел «Александра Сибирякова» из строя. Командир судна старший лейтенант А.А. Качарава получил тяжелое ранение и не мог руководить действиями уцелевших членов команды. Комиссар 3-го ранга З. А. Элимелах проследил за открытием кингстонов и уничтожением документов и вместе со старшим механиком Н.Г. Бочурко остался на борту идущего ко дну парохода. Уцелевшие члены экипажа вместе с потерявшим сознание командиром предприняли попытку уйти от противника на единственной уцелевшей шлюпке под прикрытием дымовой завесы, однако были перехвачены катером с «Адмирала Шеера». Моряки, скрыли личность командира и попали с ним в концентрационный лагерь в Норвегии, откуда впоследствии были освобождены силами Красной Армии. Понимая, что без информации о ледовой обстановке и после предупредительного сигнала «Александра Сибирякова» нападение на советский транспортный караван не представляется возможным, командование «Адмирала Шеера» решило атаковать порт Диксон на полуострове Таймыр, являвшийся важным опорным пунктом на Северном морском пути. Население Диксона, зная из сообщения «Александра Сибирякова» о надвигающейся угрозе, подготовилось к обороне, но рассчитывать могло только на две береговые батареи, а также сторожевой корабль «СКР-19» (до войны «Дежнев») и вооруженный пароход «Революционер». 27 августа «Адмирал Шеер» открыл огонь по гавани Диксона и значительно повредил «СКР-19» и «Революционер», однако подвергся ответному обстрелу со стороны обоих кораблей и береговой батареи и на время отступил. Огонь защитников Диксона не причинил противнику существенного урона, однако сорвал его планы по высадке десанта и заставил вражеский корабль менять тактику нападения, что помогло гарнизону выиграть время. «Адмирал Шеер» вскоре предпринял новую попытку атаковать Диксон, однако был встречен огнем береговой батареи. Несмотря на то, что тяжелый крейсер мог и дальше вести бой и довести разрушение порта до конца, время для завершения этой задачи было безвозвратно упущено. Не желая подвергаться опасности получить повреждения от огня береговых орудий, а также опасаясь, что сигналы с Диксона уже привлекли внимание советских подводных лодок и авиации, командование тяжелого крейсера предпочло покинуть район и вернуться в норвежский порт Нарвик. После провала операции «Вундерланд» немецкое командование оставило планы по расширению крейсерской войны на коммуникациях противника, но не прекратило подводную войну.

Исторические источники:

Шнейдер И. Г. Дежневцы. М., 1978.

Автор статьи: Асташин Н. А.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015