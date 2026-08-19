ДИКСИЛЕНД

ДИКСИЛЕНД (английское Dixieland, буквально - зем­ля Дик­си - разговорное обо­зна­че­ние Юга США) - стиль в джазовой музыке .

Его воз­ник­но­ве­ние во 2-й половине 1910-х - начале 1920-х годов тра­ди­ци­он­но свя­зы­ва­ет­ся с дея­тель­но­стью бе­лых му­зы­кан­тов из Но­во­го Ор­леа­на . Со­глас­но другой точ­ке зре­ния, диксиленд воз­ник сре­ди бе­лых му­зы­кан­тов из Чи­ка­го (Дж. Мак­парт­ленд, Б. Фри­мен, Ф. Те­ше­махер). Для диксиленда ха­рак­тер­на кол­лек­тив­ная им­про­ви­за­ция . Так­же не­боль­шой ин­ст­ру­мен­таль­ный ан­самбль, иг­раю­щий в сти­ле диксиленда; вклю­ча­ет кор­нет или тру­бу, клар­нет , тром­бон и ритм-сек­цию. Пер­вый кол­лек­тив, дав­ший на­зва­ние сти­лю, - но­во­ор­ле­ан­ский «Original Dixieland Jazz Band» (ос­но­ван в 1916). Ино­гда сло­во «Диксиленд» ис­поль­зу­ют как си­но­ним тер­ми­на «тра­ди­ци­он­ный джаз».

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