ДИКСИЛЕНД
ДИКСИЛЕНД (английское Dixieland, буквально - земля Дикси - разговорное обозначение Юга США) - стиль в джазовой музыке.
Его возникновение во 2-й половине 1910-х - начале 1920-х годов традиционно связывается с деятельностью белых музыкантов из Нового Орлеана. Согласно другой точке зрения, диксиленд возник среди белых музыкантов из Чикаго (Дж. Макпартленд, Б. Фримен, Ф. Тешемахер). Для диксиленда характерна коллективная импровизация. Также небольшой инструментальный ансамбль, играющий в стиле диксиленда; включает корнет или трубу, кларнет, тромбон и ритм-секцию. Первый коллектив, давший название стилю, - новоорлеанский «Original Dixieland Jazz Band» (основан в 1916). Иногда слово «Диксиленд» используют как синоним термина «традиционный джаз».