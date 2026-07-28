ДИКШИТАР МУТТУСВАМИ

ДИКШИТАР МУТТУСВАМИ - южно-индийский му­зы­кант, по­эт.

Стар­ший сын и уче­ник Ра­мас­ва­ми Дик­ши­та­ра (1735-1817) - му­зы­кан­та и по­эта, по­сле­до­ва­те­ля Вен­ка­та­мак­хи (ав­тор тру­да «Ча­тур­дан­ди пра­ка­ши­ка», раз­ра­бо­тал сис­те­му 72 ла­до­вых мо­де­лей - ме­ла­кар­та). По­лу­чил тра­диционное об­ра­зо­ва­ние брах­ма­на. Лич­ность и твор­че­ст­во Дикшитара ок­ру­же­ны ле­ген­да­ми о его свя­то­сти и чу­дес­ном воз­дей­ст­вии его му­зы­ки на ок­ру­жаю­щих. В дет­ст­ве пу­те­ше­ст­во­вал по Северной Ин­дии под руководством Чи­дам­ба­ра­нат­хи Йо­ги, ко­то­рый, по пре­да­нию, спо­соб­ст­во­вал его ув­ле­че­нию иг­рой на ви­не. На про­тя­же­нии жиз­ни со­вер­шил ряд па­лом­ни­честв к Свя­тым мес­там Южной Ин­дии; те­ме по­кло­не­ния ин­дуи­ст­ским свя­тым и бо­же­ст­вам (бхак­ти) по­свя­ще­ны мно­гие его во­каль­ные ком­пози­ции. По­след­ние го­ды жиз­ни про­вёл при дво­ре пра­ви­те­ля Вен­ка­теш­ва­ры Эд­дап­пы в Эт­тай­я­пу­ра­ме вме­сте с бра­том - при­двор­ным му­зы­кан­том Ба­лус­ва­ми Дик­ши­та­ром (по­след­ний, пред­по­ло­жи­тель­но, ввёл скрип­ку в южно-индийскую му­зы­ку).

Дикшитар - пред­ста­ви­тель (на­ря­ду с Тья­га­рад­жей и Шья­мой Ша­ст­ри) так называемой кар­нат­ской трои­цы, на­сле­дие ко­то­рой со­ста­ви­ло ос­но­ву кар­нат­ской (южно-индийской) клас­сической му­зы­ки . Ав­тор не­сколь­ких со­тен (пред­по­ло­жи­тель­но около 400) во­каль­ных ком­по­зи­ций кри­ти с cобственными тек­ста­ми на сан­ск­ри­те и те­лу­гу, и ны­не ши­ро­ко рас­про­стра­нён­ных в прак­ти­ке му­зи­ци­ро­ва­ния в Южной Ин­дии. В сво­ём твор­че­ст­ве об­ра­щал­ся к ред­ко зву­ча­щим ра­гам, пред­при­нял по­пыт­ки соз­да­ния ком­по­зи­ций на ос­но­ве всех 72 раг южно-индийской сис­те­мы ме­ла­кар­та. Ис­поль­зо­вал так­же не­ко­то­рые северо-индийской ра­ги, ис­пы­тал влия­ние западных музыкальных тра­ди­ций.

Внук его бра­та Ба­лус­ва­ми - Суб­ба­ра­ма Дик­ши­тар (1839-1906) так­же про­сла­вил­ся как му­зы­кант и музыкальный учё­ный.