ДИКШИТАР МУТТУСВАМИ
ДИКШИТАР МУТТУСВАМИ - южно-индийский музыкант, поэт.
Старший сын и ученик Рамасвами Дикшитара (1735-1817) - музыканта и поэта, последователя Венкатамакхи (автор труда «Чатурданди пракашика», разработал систему 72 ладовых моделей - мелакарта). Получил традиционное образование брахмана. Личность и творчество Дикшитара окружены легендами о его святости и чудесном воздействии его музыки на окружающих. В детстве путешествовал по Северной Индии под руководством Чидамбаранатхи Йоги, который, по преданию, способствовал его увлечению игрой на вине. На протяжении жизни совершил ряд паломничеств к Святым местам Южной Индии; теме поклонения индуистским святым и божествам (бхакти) посвящены многие его вокальные композиции. Последние годы жизни провёл при дворе правителя Венкатешвары Эддаппы в Эттайяпураме вместе с братом - придворным музыкантом Балусвами Дикшитаром (последний, предположительно, ввёл скрипку в южно-индийскую музыку).
Дикшитар - представитель (наряду с Тьягараджей и Шьямой Шастри) так называемой карнатской троицы, наследие которой составило основу карнатской (южно-индийской) классической музыки. Автор нескольких сотен (предположительно около 400) вокальных композиций крити с cобственными текстами на санскрите и телугу, и ныне широко распространённых в практике музицирования в Южной Индии. В своём творчестве обращался к редко звучащим рагам, предпринял попытки создания композиций на основе всех 72 раг южно-индийской системы мелакарта. Использовал также некоторые северо-индийской раги, испытал влияние западных музыкальных традиций.
Внук его брата Балусвами - Суббарама Дикшитар (1839-1906) также прославился как музыкант и музыкальный учёный.