ДИКША На чтение: 1 минута

ДИКША (санскрит dīkṣa̅ - в том числе по­свя­ще­ние, тор­же­ст­вен­ный об­ряд) - в ведийской традиции - индивидуальное посвящение, которому подвергается жертвователь перед началом жертвоприношения священного напитка сомы.

По­ми­мо ре­лигиозной функ­ции вве­де­ния по­свя­щае­мо­го в са­краль­ный мир, в ве­дий­ской дикше со­хра­ня­ет­ся ряд эле­мен­тов арха­ической об­ряд­но­сти, свя­зан­ных с функ­ци­ей сти­му­ля­ции пло­до­ро­дия. В позд­них, ин­дуи­ст­ских и буд­дий­ских , фор­мах дикши ар­ха­ические мо­ти­вы от­ми­ра­ют, внеш­ний сим­во­лизм ри­туа­ла вы­тес­ня­ет­ся сим­во­лиз­мом и прак­ти­кой «внут­рен­не­го де­ла­ния», ду­хов­ный про­гресс обо­зна­ча­ет­ся сме­ной ду­хов­ных со­стоя­ний по­свя­щае­мо­го, обу­слов­лен­ной ме­ди­та­ци­ей на свя­щен­ных пред­ме­тах, со­об­ще­ни­ем ман­тры , при­кос­но­ве­ни­ем на­став­ни­ка. По­сле­ве­дий­ские фор­мы дикши вы­пол­ня­ют ис­клю­чи­тель­но ре­лигиозную функ­цию пе­ре­во­да по­свя­щае­мо­го в бо­лее вы­со­кий план бы­тия.

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