ДИКША
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ДИКША (санскрит dīkṣa̅ - в том числе посвящение, торжественный обряд) - в ведийской традиции - индивидуальное посвящение, которому подвергается жертвователь перед началом жертвоприношения священного напитка сомы.
Помимо религиозной функции введения посвящаемого в сакральный мир, в ведийской дикше сохраняется ряд элементов архаической обрядности, связанных с функцией стимуляции плодородия. В поздних, индуистских и буддийских, формах дикши архаические мотивы отмирают, внешний символизм ритуала вытесняется символизмом и практикой «внутреннего делания», духовный прогресс обозначается сменой духовных состояний посвящаемого, обусловленной медитацией на священных предметах, сообщением мантры, прикосновением наставника. Послеведийские формы дикши выполняют исключительно религиозную функцию перевода посвящаемого в более высокий план бытия.