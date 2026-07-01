ДИКС ОТТО

ДИКС (Dix) ОТТО (Виль­гельм Ген­рих От­то) - немецкий живописец и график.

Учил­ся в Шко­ле при­клад­но­го искусства в Дрез­де­не (1910-1914) у Р. Гу­ра и других. В 1914-1918 годы уча­ст­во­вал в во­енных дей­ст­ви­ях, что ос­та­ви­ло глу­бо­кий след в его твор­че­ст­ве. Про­дол­жил об­ра­зо­ва­ние в АХ Дрез­де­на и Дюс­сель­дор­фа (1919-1922); ис­пы­тал влия­ние Ф. Ход­ле­ра и Э. Мун­ка . На ос­но­ве мно­го­численных за­ри­со­вок, сде­лан­ных во вре­мя вой­ны, воз­ник­ли се­рия кси­ло­гра­фий «Крик» (1919) и се­рия из 50 офор­тов «Вой­на» (1923-1924), где за­мет­ны ре­ми­нис­цен­ции искусства Ф.Х. де Гойи. В жи­во­пи­си Дикса фрон­то­вые впе­чат­ле­ния пе­ре­рас­та­ют в кар­ти­ну все­об­щей ка­та­ст­ро­фы, пе­ре­дан­ную приё­ма­ми экс­прес­сио­низ­ма и фу­ту­риз­ма («Уми­раю­щий во­ин», 1915 год, га­ле­рея Клим, Мюн­хен; не­со­хра­нив­шее­ся боль­шое по­лот­но «Окоп», 1919-1923 годы) .

В начале 1920-х годов вхо­дил в бер­лин­скую груп­пу мас­те­ров да­да­из­ма . В 1925 - начале 1930-х годов Дикс был (на­ря­ду с Г. Гро­сом) вид­ней­шим пред­ста­ви­те­лем «но­вой ве­ще­ст­вен­но­сти». Изу­чая искусство ста­рых немецких мас­те­ров (А. Дю­ре­ра, Л. Кра­на­ха Стар­ше­го, Х. Баль­дун­га, М. Грю­не­валь­да), стре­мил­ся к пре­дель­ной кон­крет­но­сти и точ­но­сти изо­бра­же­ния (порт­ре­ты: ро­ди­те­лей, 1921 год, Ху­дожественный му­зей, Ба­зель; по­эта Т. Дё­бле­ра, 1927 год, Му­зей Люд­ви­га, Кёльн, и другие). Наи­бо­лее зна­чительные про­из­ве­де­ния это­го пе­рио­да - три­пти­хи «Боль­шой го­род» (1927-1928 годы, Городская га­ле­рея, Штут­гарт; смотреть иллюстрацию в статье Гер­ма­ния) и «Вой­на» (1929-1932, КГ, Дрез­ден), кар­ти­ны «Семь смерт­ных гре­хов» (1933, Городской му­зей, Кар­лс­руэ) и «Три­умф Смер­ти» (1934, Городская га­ле­рея, Штут­гарт). Со­че­та­ние под­чёрк­ну­той «ве­ще­ст­вен­но­сти» пись­ма с ост­рой, поч­ти гро­те­ск­ной об­ри­сов­кой от­тал­ки­ваю­щих ти­пов и си­туа­ций при­да­ёт кар­ти­нам Дикса ха­рак­тер горь­ких сви­де­тельств, бес­по­щад­но об­на­жаю­щих урод­ст­ва вре­ме­ни.

В 1927-1933 годы пре­по­да­вал в дрез­ден­ской АХ (профессор), в 1931 году из­бран членом Прусской ака­де­мии. В 1933 году был ли­шён на­ци­ст­ски­ми вла­стя­ми ака­де­мических по­стов и зва­ний, с 1936 года жил в Хем­мен­хо­фе­не (на Бо­ден­ском озере); вско­ре около 260 его ра­бот были кон­фи­ско­ва­ны из му­зе­ев Гер­ма­нии, 8 кар­тин по­ка­за­ны на вы­став­ке «Де­ге­не­ра­тив­ное ис­кус­ст­во» (1937), часть - про­да­на на аук­цио­не в Лю­цер­не (1939). В 1930-е годы пи­сал пей­за­жи , кар­ти­ны на ре­лигиозные сю­же­ты («Cвятой Хри­сто­фор», 1938; «Лот с до­черь­ми», 1939, обе - ча­ст­ное со­б­ра­ние). В 1945 году при­зван в ар­мию; по­сле пре­бы­ва­ния в пле­ну вер­нул­ся к твор­че­ст­ву - про­дол­жал ра­бо­тать над ра­нее сло­жив­шим­ся кру­гом тем в ма­не­ре позд­не­го экс­прес­сио­низ­ма. С 1950 года пре­по­да­вал в АХ в Дюс­сель­дор­фе.

Иллюстрации:

О. Дикс. Порт­рет жур­на­ли­ст­ки Силь­вии фон Хар­ден. 1926. На­цио­наль­ный му­зей со­вре­мен­но­го ис­кус­ст­ва (Па­риж).

Архив БРЭ.

О. Дикс. «Вой­на». Трип­тих. 1929–32. Кар­тин­ная га­ле­рея (Дрез­ден).

Архив БРЭ.