ДИКС ОТТО
ДИКС (Dix) ОТТО (Вильгельм Генрих Отто) - немецкий живописец и график.
Учился в Школе прикладного искусства в Дрездене (1910-1914) у Р. Гура и других. В 1914-1918 годы участвовал в военных действиях, что оставило глубокий след в его творчестве. Продолжил образование в АХ Дрездена и Дюссельдорфа (1919-1922); испытал влияние Ф. Ходлера и Э. Мунка. На основе многочисленных зарисовок, сделанных во время войны, возникли серия ксилографий «Крик» (1919) и серия из 50 офортов «Война» (1923-1924), где заметны реминисценции искусства Ф.Х. де Гойи. В живописи Дикса фронтовые впечатления перерастают в картину всеобщей катастрофы, переданную приёмами экспрессионизма и футуризма («Умирающий воин», 1915 год, галерея Клим, Мюнхен; несохранившееся большое полотно «Окоп», 1919-1923 годы) .
В начале 1920-х годов входил в берлинскую группу мастеров дадаизма. В 1925 - начале 1930-х годов Дикс был (наряду с Г. Гросом) виднейшим представителем «новой вещественности». Изучая искусство старых немецких мастеров (А. Дюрера, Л. Кранаха Старшего, Х. Бальдунга, М. Грюневальда), стремился к предельной конкретности и точности изображения (портреты: родителей, 1921 год, Художественный музей, Базель; поэта Т. Дёблера, 1927 год, Музей Людвига, Кёльн, и другие). Наиболее значительные произведения этого периода - триптихи «Большой город» (1927-1928 годы, Городская галерея, Штутгарт; смотреть иллюстрацию в статье Германия) и «Война» (1929-1932, КГ, Дрезден), картины «Семь смертных грехов» (1933, Городской музей, Карлсруэ) и «Триумф Смерти» (1934, Городская галерея, Штутгарт). Сочетание подчёркнутой «вещественности» письма с острой, почти гротескной обрисовкой отталкивающих типов и ситуаций придаёт картинам Дикса характер горьких свидетельств, беспощадно обнажающих уродства времени.
В 1927-1933 годы преподавал в дрезденской АХ (профессор), в 1931 году избран членом Прусской академии. В 1933 году был лишён нацистскими властями академических постов и званий, с 1936 года жил в Хемменхофене (на Боденском озере); вскоре около 260 его работ были конфискованы из музеев Германии, 8 картин показаны на выставке «Дегенеративное искусство» (1937), часть - продана на аукционе в Люцерне (1939). В 1930-е годы писал пейзажи, картины на религиозные сюжеты («Cвятой Христофор», 1938; «Лот с дочерьми», 1939, обе - частное собрание). В 1945 году призван в армию; после пребывания в плену вернулся к творчеству - продолжал работать над ранее сложившимся кругом тем в манере позднего экспрессионизма. С 1950 года преподавал в АХ в Дюссельдорфе.
Иллюстрации:
О. Дикс. Портрет журналистки Сильвии фон Харден. 1926. Национальный музей современного искусства (Париж).
Архив БРЭ.
О. Дикс. «Война». Триптих. 1929–32. Картинная галерея (Дрезден).
Архив БРЭ.