ДИКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
ДИКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский археолог, член-корреспондент РАН.
Учился в МГУ (1944-1945) и ЛГУ (1945-1949). Ученик А.П. Окладникова. В 1950-1953 годы работал в Ангарской экспедиции Института истории материальной культуры АН СССР, с 1953 года - в Бурятском комплексном НИИ, с 1955 года директор Чукотского окружного краеведческого музея (город Анадырь), с 1960 года заведующий Лабораторией археологии, истории и этнографии Северо-Восточного комплексного НИИ Дальневосточного отделения РАН (Магадан). Фундаментальные исследования бронзового века Забайкалья; открытие палеолита, мезолита и неолита Камчатки, Колымы, Чукотки, палеоэскимосской культуры на острове Врангеля; внёс значительный вклад в решение проблемы заселения человеком Америки. Автор оригинальной концепции периодизации истории. Благодаря его раскопкам получили всемирную известность памятники: Ушковские палеолитические стоянки, Чинийский древнеэскимосский могильник, петроглифы Пегтымеля и другие. Организатор и руководитель Северо-Восточно-Азиатской комплексной археологической экспедиции. Создал научную школу по исследованию археологических памятников Северо-Востока России. Инициатор издания «Записки Чукотского краеведческого музея» (с 1958), редактор и составитель ряда обобщающих трудов по истории Северо-Востока России. С 2000 года в Магадане проходят Диковские чтения.
Сочинения:
Бронзовый век Забайкалья. Улан-Удэ, 1958;
Наскальные загадки древней Чукотки: Петроглифы Пегтымеля. М., 1971;
Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верхней Колымы: Азия на стыке с Америкой в древности. М., 1977;
Древние культуры Северо-Восточной Азии: Азия на стыке с Америкой в древности. М., 1979;
История Дальнего Востока СССР с древнейших времен до XVII в. М., 1989 (соавт.);
Asia at the Juncture with America in Antiquty: The Stone age of Chukchi Peninsula. Anchorage, 1997;
Mysteries in the Rocks of Ancient Chukotka (Petroglyphs of Pegtymel’). Anchorage, 1999.
Иллюстрация:
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