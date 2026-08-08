ДИКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

ДИКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский археолог, член-корреспондент РАН .

Учил­ся в МГУ (1944-1945) и ЛГУ (1945-1949). Уче­ник А.П. Ок­лад­ни­ко­ва. В 1950-1953 годы ра­бо­тал в Ан­гар­ской экс­пе­ди­ции Института ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры АН СССР, с 1953 года - в Бу­рят­ском ком­плекс­ном НИИ, с 1955 года ди­рек­тор Чу­кот­ско­го ок­руж­но­го крае­вед­ческого му­зея (город Ана­дырь), с 1960 года заведующий Ла­бо­ра­то­ри­ей ар­хео­ло­гии, ис­то­рии и эт­но­гра­фии Северо-Восточного ком­плекс­но­го НИИ Даль­не­во­сточ­но­го от­де­ле­ния РАН (Ма­га­дан). Фун­даментальные ис­сле­до­ва­ния брон­зо­во­го ве­ка За­бай­ка­лья; от­кры­тие па­лео­ли­та , ме­зо­ли­та и не­оли­та Кам­чат­ки, Ко­лы­мы, Чу­кот­ки, па­лео­эс­ки­мос­ской куль­ту­ры на острове Вран­ге­ля; внёс зна­чительный вклад в ре­ше­ние про­бле­мы за­се­ле­ния че­ло­ве­ком Аме­ри­ки. Ав­тор ори­ги­наль­ной кон­цеп­ции пе­рио­ди­за­ции ис­то­рии. Бла­го­да­ря его рас­коп­кам по­лу­чили все­мир­ную из­вест­ность па­мят­ни­ки: Уш­ков­ские па­лео­ли­тические сто­ян­ки, Чи­ний­ский древнеэс­ки­мос­ский мо­гиль­ник, пет­рог­ли­фы Пег­ты­ме­ля и другие. Ор­га­ни­за­тор и ру­ко­во­ди­тель Северо-­Восточно-­Ази­ат­ской ком­плекс­ной ар­хео­ло­гической экс­пе­ди­ции. Соз­дал на­учную шко­лу по ис­сле­до­ва­нию ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков Се­ве­ро-Вос­то­ка Рос­сии. Ини­циа­тор из­да­ния «За­пис­ки Чу­кот­ско­го крае­вед­че­ско­го му­зея» (с 1958), ре­дак­тор и со­ста­ви­тель ря­да обоб­щаю­щих тру­дов по ис­то­рии Се­ве­ро-Вос­то­ка Рос­сии. С 2000 года в Ма­га­да­не про­хо­дят Ди­ков­ские чте­ния.

Сочинения :

Брон­зо­вый век За­бай­ка­лья. Улан-Удэ, 1958;

На­скаль­ные за­гад­ки древ­ней Чу­кот­ки: Пет­рог­ли­фы Пег­ты­ме­ля. М., 1971;

Ар­хео­ло­ги­че­ские па­мят­ни­ки Кам­чат­ки, Чу­кот­ки и Верх­ней Ко­лы­мы: Азия на сты­ке с Аме­ри­кой в древ­но­сти. М., 1977;

Древ­ние куль­ту­ры Се­ве­ро-Вос­точ­ной Азии: Азия на сты­ке с Аме­ри­кой в древ­но­сти. М., 1979;

Ис­то­рия Даль­не­го Вос­то­ка СССР с древ­ней­ших вре­мен до XVII в. М., 1989 (со­авт.);

Asia at the Juncture with America in Antiquty: The Stone age of Chukchi Peninsula. Anchorage, 1997;

Mysteries in the Rocks of Ancient Chukotka (Petroglyphs of Pegtymel’). Anchorage, 1999.

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