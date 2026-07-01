ДИККЕНС ЧАРЛЗ
ДИККЕНС (Dickens) ЧАРЛЗ - английский писатель.
Родился в семье мелкого портового чиновника. Из-за бедности не смог окончить школу, но в детстве интенсивно занимался самообразованием (читал романы Д. Дефо, Г. Филдинга, Т. Смоллетта и других). После разорения отца работал в Лондоне на фабрике ваксы, служил писцом, парламентским стенографом (с 1831), репортёром. Нравоописательные очерки и рассказы Диккенса, печатавшиеся с 1833 года под псевдонимом Боз в различных лондонских журналах, вошли позднее в книгу «Очерки Боза» («Sketches by Boz», 1836). Диккенс много путешествовал (США, 1842, 1867-1868 годы; Италия, 1844-1845 годы; Швейцария, 1846 год, и другие), основал газету «Daily news» (1846), издавал литературно-художественные журналы «Домашнее чтение» («Household words», с 1850), «Круглый год» («All the year round», с 1859). Имея актёрский талант, с 1858 года успешно выступал с чтением собственных сочинений; в 1860 году поселился в поместье близ Лондона.
Славу Диккенсу принёс юмористический роман «Посмертные записки Пиквикского клуба» («The Posthumous papers of the Pickwick Club», 1836-1837) о благодушном чудаке Пиквике, трогательное донкихотство которого противопоставлено грубости буржуазного мира, а также сентиментально-дидактический роман «Приключения Оливера Твиста» («The adventures of Oliver Twist», 1837-1838) - счастливо завершающаяся история похождений бедного сироты, чья ангельская чистота, стойкость перед злом противостоят алчности взрослых, преступному миру лондонских трущоб. Другие ранние сочинения Диккенса - авантюрный роман «Жизнь и приключения Николаса Никльби» («The life and adventures of Nicholas Nickleby», 1838-1839), роман-сказка «Лавка древностей» («The old curiosity shop», 1841), идеализирующий детский характер, - построены на чётком противопоставлении положительных и отрицательных героев и также пронизаны верой в победу добра над злом. Романы Диккенса поначалу печатались в периодике по частям; сопровождались иллюстрациями (наиболее известны работы Физа (Х. К. Брауна) и Дж. Крукшанка). Сочиняя романы, Диккенс «опережал» читателей всего лишь на один журнальный выпуск, учитывал их отзывы (порой даже изменяя план сюжета), а также, сохраняя развлекательность, ставил с позиций христианского морализма вопросы об истине, любви, смерти, природе зла и другом. Черты авантюрно-приключенческой и исторической прозы сочетает роман «Барнаби Радж» («Barnaby Rudge», 1841). В 1840-е годы Диккенс, сохраняя авантюрность интриги, предпринимает попытку синтеза семейно-бытового романа и романа воспитания: «Мартин Чеззлвит» («The life and adventures of Martin Chuzzlewit», 1843-1844), где подвергнута острой критике американскую действительность. Дальнейшим шагом в этом направлении стал роман «Домби и сын» («Dealings with the firm of Dombey and Son», 1847-1848) - первый психологический шедевр Диккенса, в котором дано развёрнутое обоснование его этического кредо. Через драму отношений отца и сына Диккенс раскрывает многогранность детского сознания, не только невольно «просвещающего» тьму мира взрослых, но и приходящего через неприятие зла (порочности жёстко регламентированного мира собственников, обделённых истинным пониманием семейных ценностей) к постижению тайн времени, вечности. Начало нового периода творчества Диккенса ознаменовано автобиографическим романом «Дэвид Копперфильд» («David Copperfield», 1849-1850), повествующим о становлении писателя. Пессимизм Диккенса в отношении социальных реформ, морального совершенствования английского общества отражён в романах «Тяжёлые времена» («Hard times», 1854), где усиливаются сатирические интонации, и «Крошка Доррит» («Little Dorrit», 1855-1857), с его образом тюрьмы как универсальным символом. В романе «Повесть о двух городах» («A tale of two cities», 1859) Диккенс поднимает трагическую тему опьянения насилием во время Французской революции XVIII века.
Вершина творчества Диккенса - романы «Холодный дом» («Bleak house», 1852-1853) и «Большие ожидания» («Great expectations», 1860-1861). Первый из них - семейная драма, основанная на искусном контрапункте нескольких повествовательных линий. Роман поднимает весь комплекс типичных для Диккенса тем: бездушия современного общества; зла, царящего в нём и способного выдать себя за добро; незащищённости, одиночества детей, а также искупительных жертв, приносимых за проступки прошлого. Роман «Большие ожидания» построен в форме автобиографии. Его герой, превращаясь из деревенского оборвыша в лондонского джентльмена, мучительно расстаётся с иллюзиями о сословном снобизме, о привлекательности богатства и готов, отказавшись от роли социального лицедея, пережить нравственное возрождение. Сложные сюжетные переплетения с элементами детектива характерны для последних романов Диккенса - «Наш общий друг» («Our mutual friend», 1865), «Тайна Эдвина Друда» («The mystery of Edwin Drood», 1870, не окончен).
Воображение Диккенса, всегда хранившего веру в высший идеал, святость воспоминаний детства, создало целый мир, отождествлённый читателями XIX-XX веков с Викторианской эпохой (отсюда пародирование Диккенса модернистами, постмодернистами - И. Во, Дж. Фаулзом и другими). Произведения Диккенса демократичны, пронизаны сочувствием к социально обездоленным, невинно пострадавшим, женщинам, детям; добро, теплота сердца, индивидуальная предприимчивость берут в них верх над злом, бессердечием, властью денег, зловещими людьми-масками, безличием сословной и бюрократической системы. Художественной манере Диккенса присущи яркие, близкие к гротеску характеристики (особо гротескны олицетворения зла, «подполья» человеческой души: Квилп в «Лавке древностей»; Талхингхорн, Крук в «Холодном доме» и другие), использование пейзажных и портретных лейтмотивов (в частности, зубы Каркера в «Домби и сыне», пальцы-когти Риго-Бландуа в «Крошке Доррит»), а также символических образов (например, часы, железная дорога, море в «Домби и сыне»; трущобы, туман в «Холодном доме»; река в «Нашем общем друге»), говорящих имён. Диккенс мастерски дополняет одновременное ведение нескольких планов повествования юмористическими эффектами (обыгрывание английской эксцентрики, колоритные речевые обороты), элегически-патетическими интонациями, риторическими вопросами, варьированием темпа рассказа.
Среди других прозведений Диккенса - так называемые рождественские повести: «Рождественская песнь в прозе» («А Сhristmas carol in prose», 1843), «Колокола» («The chimes», 1845), «Сверчок на печи» («The cricket on the hearth», 1846); сатирические «Американские заметки» («American notes», 1842), «История Англии для юных» («Child’s history of England», 1852-1854 годы, русский перевод 2005 года) и другие. Ряд персонажей Диккенса (Пиквик; Фэджин из «Оливера Твиста»; Пип из «Больших ожиданий»; Скрудж из «Рождественской песни в прозе» и другие) стали именами нарицательными. Творчество Диккенса оказало большое влияние на англо-американскую прозу 2-й половины XIX-XX веков (Т. Харди, Э. М. Форстер, Г. Честертон, М. Твен, Г. Джеймс, У. Фолкнер, П. Акройд и другие). В России переводы Диккенса печатались с 1838 года. Мотивы его произведений нашли отражение в творчестве Ф.М. Достоевского.
Сочинения:
Полн. собр. соч. СПб., 1892-1897. Т. 1-10;
Полн. собр. соч. СПб., 1909-1910. Кн. 1-49;
The Oxford illustrated Dickens. L., 1947-1958. Vol. 1-21;
Собр. соч. М., 1957-1963. Т. 1-30;
Letters. Oxf., 1965-2002. Vol. 1-12;
Собр. соч. М., 1982-1987. Т. 1-10.
Иллюстрация:
Ч. Диккенс. Фронтиспис работы Х. К. Брауна к роману «Крошка Доррит» (Лондон, 1867).
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