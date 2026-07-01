ДИККЕНС ЧАРЛЗ

ДИККЕНС (Dickens) ЧАРЛЗ - английский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье мел­ко­го пор­то­во­го чи­нов­ни­ка. Из-за бед­но­сти не смог окон­чить шко­лу, но в дет­ст­ве ин­тен­сив­но за­ни­мал­ся са­мо­об­ра­зова­ни­ем (чи­тал ро­ма­ны Д. Де­фо , Г. Фил­дин­га, Т. Смол­лет­та и других). По­сле ра­зо­ре­ния от­ца ра­бо­тал в Лон­до­не на фаб­ри­ке вак­сы, слу­жил пис­цом, пар­ла­мент­ским сте­но­гра­фом (с 1831), ре­пор­тё­ром. Нра­во­опи­сательные очер­ки и рас­ска­зы Диккенса, пе­ча­тав­шие­ся с 1833 года под псевдонимом Боз в различных лон­дон­ских жур­на­лах, во­шли позд­нее в книгу «Очер­ки Бо­за» («Sketches by Boz», 1836). Диккенс мно­го пу­те­ше­ст­во­вал (США, 1842, 1867-1868 годы; Ита­лия, 1844-1845 годы; Швей­ца­рия, 1846 год, и другие), ос­но­вал газету «Daily news» (1846), из­да­вал литературно-ху­дожественные жур­на­лы «До­маш­нее чте­ние» («Household words», с 1850), «Круг­лый год» («All the year round», с 1859). Имея ак­тёр­ский та­лант, с 1858 года ус­пеш­но вы­сту­пал с чте­ни­ем собственных со­чи­не­ний; в 1860 году по­се­лил­ся в по­ме­стье близ Лон­до­на.

Сла­ву Диккенсу при­нёс юмо­ри­стический ро­ман «По­смерт­ные за­пис­ки Пи­к­вик­ско­го клу­ба» («The Posthumous papers of the Pick­wick Club», 1836-1837) о бла­го­душ­ном чу­да­ке Пи­к­ви­ке, тро­га­тель­ное дон­ки­хот­ст­во ко­то­ро­го про­ти­во­пос­тав­ле­но гру­бо­сти бур­жу­аз­но­го ми­ра, а так­же сен­ти­мен­таль­но-ди­дак­тический ро­ман «При­клю­че­ния Оли­ве­ра Тви­ста» («The adventures of Oliver Twist», 1837-1838) - сча­ст­ли­во за­вер­шаю­щая­ся ис­то­рия по­хо­ж­де­ний бед­но­го си­ро­ты, чья ан­гель­ская чис­то­та, стой­кость пе­ред злом про­ти­во­сто­ят алч­но­сти взрос­лых, пре­ступ­но­му ми­ру лон­дон­ских тру­щоб. Другие ран­ние со­чи­не­ния Диккенса - аван­тюр­ный ро­ман «Жизнь и при­клю­че­ния Ни­ко­ла­са Никль­би» («The life and adventures of Nicholas Nickle­by», 1838-1839), ро­ман-­сказ­ка «Лав­ка древ­но­стей» («The old curiosity shop», 1841), идеа­ли­зи­рую­щий дет­ский ха­рак­тер, - по­строе­ны на чёт­ком про­ти­во­пос­тав­ле­нии по­ло­жи­тель­ных и от­ри­ца­тель­ных ге­ро­ев и так­же про­ни­за­ны ве­рой в по­бе­ду до­б­ра над злом. Ро­ма­ны Диккенса по­на­ча­лу пе­ча­та­лись в пе­рио­ди­ке по час­тям; со­про­во­ж­да­лись ил­лю­ст­ра­ция­ми (наи­бо­лее из­вест­ны ра­бо­ты Фи­за (Х. К. Брау­на) и Дж. Крук­шан­ка). Со­чи­няя ро­ма­ны, Диккенс «опе­ре­жал» чи­та­те­лей все­го лишь на один жур­наль­ный вы­пуск, учи­ты­вал их от­зы­вы (по­рой да­же из­ме­няя план сю­же­та), а так­же, со­хра­няя раз­вле­ка­тель­ность, ста­вил с по­зи­ций хри­сти­ан­ско­го мо­ра­лиз­ма во­про­сы об ис­ти­не, люб­ви, смер­ти, при­ро­де зла и другом. Чер­ты аван­тюр­но-при­клю­чен­че­ской и ис­то­рической про­зы со­че­та­ет ро­ман «Бар­на­би Радж» («Barnaby Rud­ge», 1841). В 1840-е годы Диккенс, со­хра­няя аван­тюр­ность ин­три­ги, пред­при­ни­ма­ет по­пыт­ку син­те­за се­мей­но-бы­то­во­го ро­ма­на и ро­ма­на вос­пи­та­ния: «Мар­тин Чезз­л­вит» («The life and adventures of Martin Chuzzlewit», 1843-1844), где под­верг­ну­та ост­рой кри­ти­ке американскую дей­ст­ви­тель­ность. Даль­ней­шим ша­гом в этом на­прав­ле­нии стал ро­ман «Дом­би и сын» («Dealings with the firm of Dombey and Son», 1847-1848) - пер­вый пси­хо­ло­гический ше­девр Диккенса, в ко­то­ром да­но раз­вёр­ну­тое обос­но­ва­ние его эти­че­ско­го кре­до. Че­рез дра­му от­но­ше­ний от­ца и сы­на Диккенс рас­кры­ва­ет мно­го­гран­ность дет­ско­го соз­на­ния, не толь­ко не­воль­но «про­све­щаю­ще­го» тьму ми­ра взрос­лых, но и при­хо­дя­ще­го че­рез не­при­ятие зла (по­роч­но­сти жё­ст­ко рег­ла­мен­ти­ро­ван­но­го ми­ра соб­ст­вен­ни­ков, об­де­лён­ных ис­тин­ным по­ни­ма­ни­ем се­мей­ных цен­но­стей) к по­сти­же­нию тайн вре­ме­ни, веч­но­сти. На­ча­ло но­во­го пе­рио­да твор­че­ст­ва Диккенса оз­на­ме­но­ва­но ав­то­био­гра­фическим ро­ма­ном «Дэ­вид Коп­пер­фильд» («David Cop­per­field», 1849-1850), по­ве­ст­вую­щим о ста­нов­ле­нии пи­са­те­ля. Пес­си­мизм Диккенса в от­но­ше­нии со­ци­аль­ных ре­форм, мо­раль­но­го со­вер­шен­ст­во­ва­ния английского об­ще­ст­ва от­ра­жён в ро­ма­нах «Тя­жё­лые вре­ме­на» («Hard tim­es», 1854), где уси­ли­ва­ют­ся са­ти­рические ин­то­на­ции, и «Крош­ка Дор­рит» («Little Dorrit», 1855-1857), с его об­ра­зом тюрь­мы как уни­вер­саль­ным сим­во­лом. В ро­ма­не «По­весть о двух го­ро­дах» («A tale of two cities», 1859) Диккенс под­ни­ма­ет тра­гическую те­му опь­я­не­ния на­си­ли­ем во вре­мя Французской ре­во­лю­ции XVIII века.

Вер­ши­на твор­че­ст­ва Диккенса - ро­ма­ны «Хо­лод­ный дом» («Bleak house», 1852-1853) и «Боль­шие ожи­да­ния» («Great expectations», 1860-1861). Пер­вый из них - се­мей­ная дра­ма, ос­но­ван­ная на ис­кус­ном кон­тра­пунк­те не­сколь­ких по­ве­ст­во­вательных ли­ний. Ро­ман под­ни­ма­ет весь ком­плекс ти­пич­ных для Диккенса тем: без­ду­шия современного об­ще­ст­ва; зла, ца­ря­ще­го в нём и спо­соб­но­го вы­дать се­бя за доб­ро; не­за­щи­щён­но­сти, оди­но­че­ст­ва де­тей, а так­же ис­ку­пи­тель­ных жертв, при­но­си­мых за про­ступ­ки про­шло­го. Ро­ман «Боль­шие ожи­да­ния» по­стро­ен в фор­ме ав­то­био­гра­фии. Его ге­рой, пре­вра­ща­ясь из де­ре­вен­ско­го обор­вы­ша в лон­дон­ско­го джентль­ме­на, му­чи­тель­но рас­ста­ёт­ся с ил­лю­зия­ми о со­слов­ном сно­биз­ме, о при­вле­ка­тель­но­сти бо­гат­ст­ва и го­тов, от­ка­зав­шись от ро­ли со­ци­аль­но­го ли­це­дея, пе­ре­жить нрав­ст­вен­ное воз­ро­ж­де­ние. Слож­ные сю­жет­ные пе­ре­пле­те­ния с эле­мен­та­ми де­тек­ти­ва ха­рак­тер­ны для по­след­них ро­ма­нов Диккенса - «Наш об­щий друг» («Our mutual friend», 1865), «Тай­на Эд­ви­на Дру­да» («The mystery of Edwin Dro­od», 1870, не окон­чен).

Во­об­ра­же­ние Диккенса, все­гда хра­нив­ше­го ве­ру в выс­ший иде­ал, свя­тость вос­по­ми­на­ний дет­ст­ва, соз­да­ло це­лый мир, ото­жде­ст­в­лён­ный чи­та­те­ля­ми XIX-XX веков с Вик­то­ри­ан­ской эпо­хой (от­сю­да па­ро­ди­ро­ва­ние Диккенса мо­дер­ни­ста­ми, по­стмо­дер­ни­ста­ми - И. Во, Дж. Фа­ул­зом и другими). Про­из­ве­де­ния Диккенса де­мо­кра­тич­ны, про­ни­за­ны со­чув­ст­ви­ем к со­ци­аль­но обез­до­лен­ным, не­вин­но по­стра­дав­шим, жен­щи­нам, де­тям; доб­ро, те­п­ло­та серд­ца, ин­ди­ви­ду­аль­ная пред­при­им­чи­вость бе­рут в них верх над злом, бес­сер­де­чи­ем, вла­стью де­нег, зло­ве­щи­ми людь­ми-мас­ка­ми, без­ли­чи­ем со­слов­ной и бю­ро­кра­тической сис­те­мы. Ху­дожественной ма­не­ре Диккенса при­су­щи яр­кие, близ­кие к гро­те­ску ха­рак­те­ри­сти­ки (осо­бо гро­те­ск­ны оли­це­тво­ре­ния зла, «под­по­лья» че­ло­ве­че­ской ду­ши: Квилп в «Лав­ке древ­но­стей»; Тал­хинг­хорн, Крук в «Хо­лод­ном до­ме» и другие), ис­поль­зо­ва­ние пей­заж­ных и порт­рет­ных лейт­мо­ти­вов (в ча­ст­но­сти, зу­бы Кар­ке­ра в «Дом­би и сы­не», паль­цы-ког­ти Ри­го-Блан­дуа в «Крош­ке Дор­рит»), а так­же сим­во­лических об­ра­зов (например, ча­сы, же­лез­ная до­ро­га, мо­ре в «Дом­би и сы­не»; тру­що­бы, ту­ман в «Хо­лод­ном до­ме»; ре­ка в «На­шем об­щем дру­ге»), го­во­ря­щих имён. Диккенс мас­тер­ски до­пол­ня­ет од­но­вре­мен­ное ве­де­ние не­сколь­ких пла­нов по­ве­ст­во­ва­ния юмо­ри­стическими эф­фек­та­ми (обыг­ры­ва­ние английской экс­цен­три­ки, ко­ло­рит­ные ре­че­вые обо­ро­ты), эле­ги­че­ски-­па­те­тическими ин­то­на­ция­ми, ри­то­рическими во­про­са­ми, варь­и­ро­ва­ни­ем тем­па рас­ска­за.

Сре­ди других про­зве­де­ний Диккенса - так называемые ро­ж­де­ст­вен­ские по­вес­ти: «Ро­ж­де­ст­вен­ская песнь в про­зе» («А Сhristmas carol in prose», 1843), «Ко­ло­ко­ла» («The chimes», 1845), «Свер­чок на пе­чи» («The cricket on the hearth», 1846); са­ти­рические «Аме­рикан­ские за­мет­ки» («American notes», 1842), «Ис­то­рия Анг­лии для юных» («Child’s history of England», 1852-1854 годы, русский перевод 2005 года) и другие. Ряд пер­со­на­жей Диккенса (Пи­к­вик; Фэд­жин из «Оли­ве­ра Тви­ста»; Пип из «Боль­ших ожи­да­ний»; Скрудж из «Ро­ж­де­ст­вен­ской пес­ни в про­зе» и другие) ста­ли име­на­ми на­ри­ца­тель­ны­ми. Твор­че­ст­во Диккенса ока­за­ло боль­шое влия­ние на анг­ло-американскую про­зу 2-й половины XIX-XX веков (Т. Хар­ди, Э. М. Фор­стер, Г. Чес­тер­тон, М. Твен, Г. Джеймс , У. Фолк­нер, П. Ак­ройд и другие). В Рос­сии пе­ре­во­ды Диккенса пе­ча­та­лись с 1838 года. Мо­ти­вы его про­из­ве­де­ний на­шли от­ра­же­ние в твор­че­ст­ве Ф.М. Дос­то­ев­ско­го.

Сочинения :

Полн. собр. соч. СПб., 1892-1897. Т. 1-10;

Полн. собр. соч. СПб., 1909-1910. Кн. 1-49;

The Oxford illustrated Dickens. L., 1947-1958. Vol. 1-21;

Собр. соч. М., 1957-1963. Т. 1-30;

Letters. Oxf., 1965-2002. Vol. 1-12;

Собр. соч. М., 1982-1987. Т. 1-10.

Иллюстрация:

Ч. Дик­кенс. Фрон­тис­пис ра­бо­ты Х. К. Брау­на к ро­ма­ну «Крош­ка Дор­рит» (Лон­дон, 1867).

Архив БРЭ.