ДИКИНСОН ЭМИЛИ ЭЛИЗАБЕТ

ДИКИНСОН ЭМИЛИ ЭЛИЗАБЕТ - американская поэтесса.

Окон­чи­ла ака­де­мию Амхер­ста (1847) и жен­скую се­ми­на­рию Ма­унт-Хо­ли­ок (1848). Сти­хи на­ча­ла пи­сать около 1850 года. Из об­шир­но­го по­этического на­сле­дия (около 1800 года про­из­ве­де­ний) при жиз­ни бы­ло опуб­ли­ко­ва­но лишь несколько сти­хо­тво­ре­ний; пер­вый сбор­ник вы­шел по­смерт­но в 1890 году. Ли­ри­ка Дикинсона от­ме­че­на стрем­ле­ни­ем к пре­дель­но­му ла­ко­низ­му и афо­ри­стической точ­но­сти вы­ра­же­ния; сме­лы­ми но­ва­ция­ми в об­лас­ти мет­ри­ки , стро­фи­ки, син­так­си­са. Центральное ме­сто в ней за­ни­ма­ют мис­тические, ре­ли­ги­оз­ные и фи­лософские те­мы: Бог и при­ро­да; та­ин­ст­во жиз­ни, смерть и на­де­ж­да на бес­смер­тие; по­ис­ки смыс­ла су­ще­ст­во­ва­ния. Сти­хо­тво­ре­ния Дикинсона не име­ют на­зва­ний и из­вест­ны по но­ме­рам, ко­торыми они бы­ли обо­зна­че­ны в став­шем кано­ни­че­ским из­да­нии Т.X. Джон­со­на («The complete poems of Emily Dickin­son», 1955). Зна­чительная литературно-ху­дожественная цен­ность име­ет и её об­шир­ное эпи­сто­ляр­ное на­сле­дие.

Порт­рет Дикинсона смотреть при статье Л.Ж. Дагер.

Сочинения :

Letters / Ed. by Th. H. Johnson. Camb., 1958. Vol. 1-3;

Ли­ри­ка. М., 2001;

Сти­хо­тво­ре­ния. М., 2001.