ДИКИН АЛЬФРЕД
ДИКИН (Deakin) АЛЬФРЕД - австралийский государственный и политический деятель.
По окончании юридического факультета Мельбурнского университета с 1878 года занимался адвокатской практикой, одновременно сотрудничал с рядом изданий, в том числе с лондонской газеты «Morning Post». С 1880 года депутат колониального парламента штата Виктория, возглавлял делегацию штата на колониальной конференции 1887 года в Лондоне. В 1890 году участвовал в составлении проекта австралийской федерации, был делегатом конституциальных съездов федерации в 1891 году и 1897-1898 годы. В 1900 году Дикин в составе австралийской делегации в Лондоне добился принятия британским парламентом акта о создании Австралийского Союза (вступил в силу 1.1.1901). В 1901-1903 годы генеральный прокурор Австралийского Союза, входил в первое австралийское правительство. В 1903-1904 годы, 1905-1908 и 1909-1910 годы как лидер побеждавшей на выборах Либеральной партии занимал пост премьер-министра, провёл ряд социально-экономических реформ. С 1910 года лидер оппозиции. В 1913 году отошёл от политической деятельности. Имя Дикина носит университет в Мельбурне, основанный в 1974 году.