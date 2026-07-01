ДИКИН АЛЬФРЕД

ДИКИН (Deakin) АЛЬФРЕД - австралийский государственный и политический деятель.

По окон­ча­нии юри­дического факультета Мель­бурн­ско­го университета с 1878 года за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой, од­но­вре­мен­но со­труд­ни­чал с ря­дом из­да­ний, в том числе с лон­дон­ской газеты «Morning Post». С 1880 года депутат ко­ло­ни­аль­но­го пар­ла­мен­та шта­та Вик­то­рия, воз­глав­лял де­ле­га­цию шта­та на ко­ло­ни­аль­ной кон­фе­рен­ции 1887 года в Лон­до­не. В 1890 году уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии про­ек­та ав­ст­ралийской фе­де­ра­ции, был де­ле­га­том кон­сти­туциальных съез­дов фе­де­ра­ции в 1891 году и 1897-1898 годы. В 1900 году Дикин в со­ста­ве ав­ст­ралийской де­ле­га­ции в Лон­до­не до­бил­ся при­ня­тия британским пар­ла­мен­том ак­та о соз­да­нии Ав­ст­ралийского Сою­за (всту­пил в си­лу 1.1.1901). В 1901-1903 годы ге­не­раль­ный про­ку­рор Ав­ст­ралийского Сою­за, вхо­дил в пер­вое ав­ст­ралийское пра­ви­тель­ст­во. В 1903-1904 годы, 1905-1908 и 1909-1910 годы как ли­дер по­бе­ж­дав­шей на вы­бо­рах Ли­бе­раль­ной пар­тии за­ни­мал пост пре­мьер-министра, про­вёл ряд со­ци­аль­но-­эко­но­мических ре­форм. С 1910 года ли­дер оп­по­зи­ции. В 1913 году ото­шёл от по­ли­тической дея­тель­но­сти. Имя Дикина но­сит уни­вер­си­тет в Мель­бур­не, ос­но­ван­ный в 1974 году.