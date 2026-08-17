ДИКЕАРХ

ДИКЕАРХ ИЗ МЕССЕНЫ (Διϰαίαρχος) - древнегреческий философ, представитель перипатетической школы.

Уче­ник Ари­сто­те­ля , друг Ари­сток­се­на. Со­чи­не­ния Дикеарха (главным образом ис­то­рического, ис­то­ри­ко-куль­тур­но­го, био­гра­фического, ис­то­ри­ко-литературного, гео­гра­фического и эти­ко-ан­тро­по­ло­гического ха­рак­те­ра), ока­зав­шие влия­ние на многих позд­ней­ших ав­то­ров (Эра­то­сфен, Марк Те­рен­ций Вар­рон, Ци­це­рон, Ио­сиф Фла­вий , Плу­тарх), не со­хра­ни­лись. В «Жиз­ни Эл­ла­ды» (фраг­мен­ты 47-66) Дикеарх дал од­ну из пер­вых ис­то­рий куль­ту­ры: сме­на трёх сту­пе­ней хо­зяй­ст­ва - со­би­ра­тель­ст­ва, пас­ту­ше­ской жиз­ни, зем­ле­де­лия (идеа­ли­за­ция пер­вой из них, со­от­вет­ст­вую­щей зо­ло­то­му ве­ку Ге­сио­да ); про­ис­хо­ж­де­ние со­ци­аль­но-по­ли­тических ин­сти­ту­тов, различные изо­бре­те­ния куль­ту­ры; влия­ние ва­ви­ло­нян и егип­тян. От­каз от спе­ку­ля­тив­ной фи­ло­со­фии у Дикеарха свя­зан с пе­ре­не­се­ни­ем цен­но­ст­но­го при­ма­та на прак­ти­че­скую (ак­тив­ную) жизнь (βίος πραϰτιϰός, vita activa) - в соз­нательном про­ти­во­пос­тав­ле­нии идеа­лу тео­ре­ти­че­ской (со­зер­ца­тель­ной) жиз­ни (βίος θεωρητιϰός, vita con­tem­p­la­ti­va) у Ари­сто­те­ля и Тео­фра­ста. В диа­ло­ге «О ду­ше» (в 6 книге) до­ка­зы­ва­лась смерт­ность ду­ши (псю­хе), по­ни­мае­мой как «гар­мо­ния» 4 эле­мен­тов (фраг­мен­ты 9-12), что не ме­ша­ло Дикеарху при­зна­вать про­фе­тические спо­соб­но­сти ду­ши, про­яв­ляю­щие­ся во вре­мя сна и со­стоя­ний одер­жи­мо­сти («О га­да­нии»). «Жиз­не­опи­са­ния» Дикеарха - один из ран­них ис­точ­ни­ков сви­де­тельств о Пи­фа­го­ре (фраг­мен­ты 33-37).

Сочинения :

Die Schule des Aris­to­te­les. Texte und Kommentar / Hrsg. von F. Wehrli. 2. Aufl. Ba­sel, 1967. H. 1: Dikaiarchos.