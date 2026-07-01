ДИКАЯ ДИВИЗИЯ

История формирования дивизии

Дивизия была сформирована в начале Первой мировой войны, 23 августа 1914 г. и комплектовалась добровольцами из числа горцев Кавказа. Исключение составляли офицеры, унтер-офицеры и нестроевые нижние чины. 1-я бригада дивизии включала Кабардинский, 2-й Дагестанский конные полки; 2-я бригада – Татарский (из азербайджанцев), Чеченский конные полки; 3-я бригада – Черкесский (из черкесов и карачаевцев, мингрелов, абхазцев) и Ингушский конные полки, а также конный подрывной отряд Балтийского флота. Начальником дивизии был брат императора Николая II генерал-майор, великий князь Михаил Александрович. С февраля 1916 г. дивизией командовал генерал-лейтенант Д.П. Багратион.

Дикая дивизия в Первой мировой войне

Первоначально дивизия действовала на Юго-Западном фронте. Полки дивизии участвовали в боях на реке Сан, в отражении наступления противника на Перемышль, в Карпатской операции 1915 г., Брусиловском прорыве 1916 г., боях на Румынском фронте с декабря 1916 г. По имеющимся данным, только в 1916 г. части дивизии совершили 16 конных атак.

Участие дивизии в событиях 1917 года

21 августа 1917 г. дивизия переформирована в Кавказский туземный конный корпус в составе двух дивизий. Корпус в августе 1917 г. был направлен верховным главнокомандующим генералом Л.Г. Корниловым на Петроград для разгона Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. В районе Павловска корпус прекратил движение после встречи со сторонниками Временного правительства. Корпусом с сентября 1917 г. командовал генерал-майор П.А. Половцов, а с октября 1917 г. – генерал-лейтенант Д.К. Абациев. С октября 1917 г. корпус находился на Северном Кавказе. Расформирован в 1918 г. Личный состав корпуса послужил основой для горских формирований Вооруженных сил на Юге России. В годы Первой мировой войны через дивизию прошли свыше 7000 всадников.