ДИКАРЁВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

ДИКАРЁВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ - иконописец, реставратор, один из основоположников нового стилистического направления в русской иконописи последней четверти XIX - начала XX века.

Родился и учился в слободе Мстёре Вязниковского уезда Владимирской губернии, происходил из старообрядческой среды. Переехал в Москву до 1876 года Тесно и постоянно сотрудничал с иконописцем О.С. Чириковым и его сыновьями.

Наиболее раннее известное произведение мастера - Корсунская икона Божией Матери, 1875 год (ГРМ), с надписью на обороте, выполненная для московского купца, коллекционера Н.М. Постникова, очевидно, еще до переезда Дикарёва в Москву. В 1876 году в Москве Дикарёв с Чириковым поновили икону Божией Матери «Неопалимая Купина» (1714), которая была приобретена у них саратовским купцом Д.Н. Спириным (в настоящее время - в Саратовском государственном художественном музее имени А.Н. Радищева). В 1884 году Постников «выменял» у них Смоленскую икону Божией Матери начала XVII века строгановского мастера (ГТГ - Антонова, Мнева. Каталог. Т. 2. С. 349-350. № 832). После чудесного спасения имп. Александра III и представителей царской семьи 17 октября 1888 года Дикарёв вместе с Н. Тюлиным написал в память этого события икону «Избранные святые» (ГРМ - Религиозный Петербург. 2004 год. С. 487. Ил. 37).

С 80-х годов XIX века до 1903 года Дикарёв с Чириковым работали над серией икон-святцев (так называемая годовая минея, включавшая более 350 образов, в настоящее время - в ГЭ, ГРМ и ГМИР) для домовой церкви. Введения во храм Пресвятой Богородицы великокняжеского Мраморного дворца в Санкт-Петербурге. В составе этой наиболее значительной группы произведений Дикарёва - иконы-пядницы «Преподобный Антоний Печерский» (ГЭ), «Благоверный князь Василий Ярославский» (ГМИР), «Преподобный Тит» (1891, ГРМ), «Благоверный князь Мстислав Владимирович» (1892, ГЭ), «Преподобный Михей Радонежский» (1893, ГРМ), «Святитель Михаил, митрополит Киевский» (ГЭ), «Святитель Иона, митрополит Московский» (ГРМ), «Преподобный Арсений Комельский» (ГРМ) и другие (подписи мастера, как правило, помещены на нижнем поле слева, возле лузги). За эту работу Дикарёв получил звание поставщика двора великого князя Сергея Александровича.

При создании святцев было разработано новое стилистическое направление, получившее широкое распространение в московских иконописных мастерских, основанных выходцами из Мстёры. Рассчитанное на взыскательного заказчика, оно ориентировалось на принципы строгановского письма, давая им современную интерпретацию с учетом некоторых формальных приемов академической живописи. Его отличает тщательное миниатюрное письмо с проработкой мельчайших деталей, повышенная декоративность, интерес к пейзажному фону и изысканной орнаментике одежд, богатый чистый колорит с обильным использованием золота и серебра.

Дикарёв основал собственную иконописную мастерскую в Москве, которой позднее владел вместе с сыном М.М. Дикарёвым (находилась на Земляном валу, затем на Николо-Ямской и Пятницкой улицах). В отличие от многих владельцев аналогичных мастерских, в частности В.П. Гурьянова, Дикарёв принимал непосредственное участие в написании икон. Большое внимание уделял качеству создававшихся в мастерской произведений, ставя его выше коммерческой выгоды. У него работали лучшие иконописцы, иконы писались исключительно по заказам. Работы Дикарёва и художников его мастерской экспонировались на выставках в России и за рубежом. На оборотах икон встречаются штампы - «Художественно-иконописная мастерская М.И. Дикаревъ и Сынъ въ Москве» (например, «Преподобный Макарий Желтоводский», начало XX века, частное собрание), «Иконописецъ Михаилъ Ивановичъ Дикаревъ въ Москве» («Святой Иоанн Предтеча и преподобная Олимпиада», конец XIX века, частное собрание).

По заказу Комитета попечительства о русской иконописи Дикарёва выполнил несколько списков с древних икон для издания Лицевого иконописного подлинника (Кондаков Н.П. Иконография Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. СПб., 1905 год). Предположительно к ним принадлежит копия образа «Спас Златые власы» начала XIII века из Успенского собора Московского Кремля (начало XX века, частное собрание). В 1912-1913 годы принимал участие в создании образов для иконостаса верхнего храма собора Феодоровской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге, построенного к празднованию 300-летия Дома Романовых, в частности, написал в местный ряд иконы святых, соименных членам царской семьи (ГМИР - Серебряная кладовая ГМИР / Сост.: И.А. Павлова. СПб., 2004 год. С. 20-21).

Дикарёв сотрудничал со старообрядцами, работал по их заказам. В 1890 году им была выполнена большая, уникальная по иконографии икона «Образ Ветхого и Нового Завета», написанная с подлинника С.Т. Большакова для старообрядческой церкви в селе Б. Мурашкине Нижегородской губернии по заказу И.И. Шестова (частное собрание, сохранился фрагментарно). В 1897-1899 годы по договору со старообрядческой общиной при Рогожском кладбище в Москве Дикарёв вместе с Чириковым и Я.В. Тюлиным реставрировал стенопись и 683 иконы Покровского собора. Дикарёв поновил 60 древних образов. В 1905 году вместе с одним из сыновей Чирикова поновлял иконы в алтарях Покровского собора. В 1913 году расписал новопостроенный храм в честь Воскресения Христова под колокольней на Рогожском кладбище.

Дикарёв активно занимался реставрацией. В 1882 году по рекомендации ОЛДП, членом которого он являлся, восстановил 2 иконы Преображенского собора в Переславле-Залесском. В 1902 году участвовал в реставрации фресок церкви пророка Илии в Ярославле, в 1912 году реставрировал иконы в Костроме в связи с празднованием 300-летия Дома Романовых. Был собирателем древнерусской иконописи, в этом качестве принимал участие в выставке 1913 году в Москве.

Старший сын Дикарёва, Иван (28 января 1871 - ?), на рубеже XIX и XX веков проживал с отцом в Москве в одном доме. В 1890 году окончил Строгановское училище технического рисования. В 1892 году по предложению Владимирской казенной палаты исключен из числа крестьян, с 1897 года надворный советник. Состоял учителем рисования в московских средних учебных заведениях. В 1904 году награжден орденом святого Станислава 3-й степени. Московский «фабрикант иконостасов» (с 1901), владелец иконостасной мастерской в Москве, где, в частности, по проекту С.С. Кричинского был выполнен 5-ярусный резной иконостас для верхнего храма Феодоровского собора в Санкт-Петербурге, а также киоты к иконе Дикарёва «Моление преподобного Михаила Малеина перед Пресвятой Богородицей» (ГМИР), написанной «усердием Строительного комитета», и к образу святителя Алексия, митрополита Московского, с избранными святыми; за эти работы был представлен к награждению званием придворного поставщика императора двора. В числе его работ также создание новых иконостасов и реставрация старых в церкви пророка Илии и соборе Преображенского монастыря в Ярославле, иконостас в храме Христа Спасителя города Уральска (сооружен в память 300-летия уральского казачьего войска) по заказу мученика императора Николая II; иконостас в усыпальнице Романовых в Новоспасском Преображенском монастыре в Москве и другие. К 10-м годам XX века выполнил около 150 работ (ЦГИА СПб. Ф. 826. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 27, 55-56 об., 77-78 об., 183-184; Ед. хр. 69. Л. 7-8, 16).

Иллюстрация :

Блгв. кн. Мстислав Владимирович. Икона. 1892 г. Иконописец М. И. Дикарёв (ГЭ).