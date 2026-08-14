ДИГРИС ЛЕОПОЛЬДАС
ДИГРИС (Digrys) ЛЕОПОЛЬДАС - литовский органист, педагог, народный артист Литовской ССР.
В 1957 году окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано. Г.Р. Гинзбурга и по классу органа Л.И. Ройзмана. В 1969 и 1976 годы стажировался в Музыкальной академии в Праге. С 1960-х годов выступал в Литве и за её пределами. До 2006 года преподавал в Литовской музыкальной академии (до 1990 года Литовская консерватория) в Вильнюсе (с 1983 года профессор, в 1990-1995 годы заведующий кафедрой органа и клавесина), в её филиале в Каунасе, в Вильнюсской консеравтории (бывшее Музыкальное училище). С 1995 года председатель Центра духовной музыки, основанного орденом иезуитов; играет на органе в соборе Святого Казимира (Вильнюс). Автор учебника («Как играть на органе», 1998, 2006). Государственная премия Литовской ССР (1973).