ДИГОРСКАЯ КУЛЬТУРА
На чтение: 1 минута
ДИГОРСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура позднего бронзового века (XV-XIII века до нашей эры) в Дигорском ущелье (запад Сев. Осетии), горных районах Кабардино-Балкарии, Рачи (Западная Грузия).
Её выделение Е.И. Крупновым (в 1951) оспаривалось, но подтверждено в ряде работ конца 1990-х - начала 2000-х годов. Согласно современным исследованиям, Дигорская культура синхронна ряду родственных протокобанских культур Северного Кавказа и Центрального Закавказья; относится ко 2-му периоду протокобанской эпохи; делится на 2 этапа. Склепы с каменно-деревянными конструкциями, содержащие остатки нескольких трупосожжений; встречаются вытянутые трупоположения, иногда в грунтовых ямах. Кремнёвые наконечники стрел с выемкой в основании, бронзовые черешковые кинжалы, вислообушные топоры, булавки с навершиями (волютообразными, овальными, в виде павлиньего пера), пластинчатые браслеты с ребром, птицевидные бляхи с бараньими головками, подвески (фибулообразные, в виде бараньих головок и другого), навершия в виде топориков, стеклянный бисер, разнообразные сурьмяные украшения, каменные распределители для ожерелий с циркульным орнаментом, лепные сосуды баночной и горшковидной формы. Прослеживаются связи Дигорской культуры с дольменной культурой, памятниками Сванети, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Дагестана (гинчинская культура, каякентско-харачоевская культура). Дигорская культура сыграла важную роль в формировании кобанской культуры.
Иллюстрация:
Дигорская культура: 1 - птицевидная бляха; 2 - кинжал; 3 - булавка. Бронза. Дигорское ущелье. Государственный объединённый музей истории, архитектуры и литературы (Владикавказ) (по А.Ю. Скакову).
Архив БРЭ.