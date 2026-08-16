«ДИГЕНИС АКРИТ»

«ДИГЕНИС АКРИТ» (от греческого Διγενής , буквально - двое­род­ный и ’Aϰρίτας - за­щит­ник гра­ниц) - ви­зантийская эпическая поэма.

Сло­жи­лась к X веку из ска­за­ний о Ди­ге­ни­се Ак­ри­те - сы­не при­няв­ше­го хри­сти­ан­ст­во са­ра­цин­ско­го ца­ря Ами­ра и по­хи­щен­ной им знат­ной гре­чан­ки. В ос­но­ве сю­же­та - опи­са­ние под­ви­гов эпического ге­роя-бо­га­ты­ря, со­вер­шён­ных в борь­бе с са­ра­ци­на­ми, оса­ж­дав­ши­ми гра­ни­цы Ви­зан­тии, и в схват­ках с раз­бой­ни­ка­ми. Вер­сии по­эмы со­хра­ни­лись в шес­ти ру­ко­пи­сях XIV-XVII веков. Руссий про­за­ический пе­ре­вод (или пе­ре­сказ) по­эмы («Дев­ге­ние­во дея­ние», XII-XIII века; до­шёл до нас в ру­ко­пи­сях XVIII веков) вос­хо­дит к не­со­хра­нив­шей­ся греческой вер­сии.

Издания :

Ди­ге­нис Ак­рит / Пер., ста­тьи и ком­мент. А. Я. Сыр­ки­на. М., 1960. М., 1994;

Дев­ге­ние­во дея­ние / Под­гот. тек­ста, пер. и ком­мент. О. В. Тво­ро­го­ва // Биб­лио­те­ка ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си. СПб., 1999. Т. 3: XI-XII ве­ка.