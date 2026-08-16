«ДИГЕНИС АКРИТ»
«ДИГЕНИС АКРИТ» (от греческого Διγενής , буквально - двоеродный и ’Aϰρίτας - защитник границ) - византийская эпическая поэма.
Сложилась к X веку из сказаний о Дигенисе Акрите - сыне принявшего христианство сарацинского царя Амира и похищенной им знатной гречанки. В основе сюжета - описание подвигов эпического героя-богатыря, совершённых в борьбе с сарацинами, осаждавшими границы Византии, и в схватках с разбойниками. Версии поэмы сохранились в шести рукописях XIV-XVII веков. Руссий прозаический перевод (или пересказ) поэмы («Девгениево деяние», XII-XIII века; дошёл до нас в рукописях XVIII веков) восходит к несохранившейся греческой версии.
Издания:
Дигенис Акрит / Пер., статьи и коммент. А. Я. Сыркина. М., 1960. М., 1994;
Девгениево деяние / Подгот. текста, пер. и коммент. О. В. Творогова // Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1999. Т. 3: XI-XII века.