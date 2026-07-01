КРИТ

Крит — остров в Средиземном море, самый крупный из греческих островов.

Древняя история К. распадается на несколько периодов.

Первый («минойский») период — так называемая эпоха «дворцовых государств» с центрами в Кноссе, Маллии, Фесте и Закросе — продолжался с конца III до середины II тысячелетия до н. э. Высший расцвет минойской цивилизации приходится на XVI — 1-ю половину XV в. до н. э., когда весь К. был объединен под властью царей Кносса и стал единым централизованным государством (см. Минойская цивилизация ). В середине XV в. до н. э. на К. обрушилась природная катастрофа — сильнейшее землетрясение, в результате которого почти все дворцы и поселения, за исключением Кносса, были разрушены, после чего К. утратил положение ведущего культурного центра Эгейского бассейна. К. переходит под власть ахейцев , распространяется микенская культура.

Следующий период в истории К. начался в конце I тысячелетия до н. э. с появлением на острове дорийцев , основавших здесь свои поселения. Критяне славились искусством мореплавания, активно занимались посреднической торговлей между Востоком и Западом, вместе в другими дорийскими островами участвовали в Великой греческой колонизации. Кроме того, критяне нередко промышляли пиратством. В классическую эпоху К. остался в стороне от важнейших политических событий, не приняв участия ни в Греко-персидских войнах , ни в Пелопоннесской войне . В эллинистический период К. стал ареной междоусобных войн между отдельными полисами, а также эллинистическими государствами, стремившимися подчинить остров своему влиянию. В разное время К. и его отдельные части находились под протекторатом Птолемеевского Египта, Македонии , Родоса и Спарты . В 67 до н. э. остров оказался под властью Рима и стал римской провинцией.

Древние авторы отмечали, что К. славился своими законами, которые у них переняли спартанцы. В 1884 в г. Гортина был обнаружен свод законов, датированный V в. до н. э., но восходящий к более раннему законодательству, фрагменты которого были найдены неподалеку. Государственное устройство К. после завоевания его дорийцами было схоже со спартанским: во главе каждого полиса стоял Совет (аналог спартанской герусии), состоявший из 30 членов и обладавший высшей правительственной и судебной властью. Космы («устроители»), ежегодно избираемые из знатных родов, соответствовали спартанским эфорам. Народное собрание имело право лишь принимать или отвергать решения совета и космов, без права обсуждения. Население К. состояло из полноправных граждан, лично свободных, но не обладавших политическими правами периэков , и крепостных, обрабатывавших государственные (мноты) и частные (клароты) земли. Полноправные мужчины, как и в Спарте, полностью находились под государственным контролем и участвовали в общественных обедах- сисситиях ; юноши с 17 лет воспитывались в отрядах-агелах в течение 10 лет. В IV—III вв. до н. э. на Крите, как и в Спарте, происходит переход власти к плутократии и постепенный распад «общины равных». Позднеантичные авторы отзываются о критянах как о меркантильных и бесчестных торговцах и морских разбойниках.

Лит.: Пендлбери Дж. Археология Крита. М., 1950; Казаманова Л. Н. Очерки социально-экономической истории Крита V—IV вв. до н. э. М., 1964; Willetts R. F. Ancient Crete: A Social History from Early Times until the Roman Occupation. London, 1965; Willetts R. F. The Civilization of Ancient Crete. London, 2004; Chaniotis A. Das antike Kreta. Münich, 2004.