ДИФИРАМБ
ДИФИРАМБ (греческое διθύραμβος) - в Древней Греции гимн в честь бога Диониса, позднее - также других богов и героев.
Один из жанров хоровой мелики. Название, возможно, происходит от одного из имён Диониса (по народной этимологии - «дважды рождённый»), впервые упомянуто в тексте Архилоха. На древнейшей стадии развития дифирамб включал в себя пение, танец, пантомиму и диалог. В VII - начале VI века до нашей эры Арион, согласно античной традиции, «упорядочил» форму дифирамба и ввёл в него хор сатиров. Аристотель связывал с дифирамбом происхождение трагедии («Поэтика», 1449а). Дифирамбы сочинялись для ежегодных состязаний хоров в Афинах. Расцвет дифирамбов относится к VI-V векам до нашей эры (Симонид Кеосский, Вакхилид, Лас Гермионский, Пиндар и другие). Меланиппид (V век до нашей эры) ввёл в дифирамбы инструментальное вступление - анаболу. В культуре Нового времени название «Дифирамб» изредка применялось к поэтическим или музыкальным произведениям восторженного, возвышенного характера («Дифирамб» Ф. Шуберта на одноим. текст Ф. Шиллера, 1826 год; цикл «Дионисовы дифирамбы» Ф. Ницше, 1888-1889 годы; «3 дифирамба» Н.К. Метнера для фортепиано, 1898-1906).