ДИФИРАМБ

ДИФИРАМБ (греческое διθύραμβος) - в Древней Греции гимн в честь бога Диониса , позднее - также других богов и героев.

Один из жан­ров хо­ро­вой ме­ли­ки. На­зва­ние, воз­мож­но, про­ис­хо­дит от од­но­го из имён Дио­ни­са (по народной эти­мо­ло­гии - «два­ж­ды ро­ж­дён­ный»), впер­вые упо­мя­ну­то в тек­сте Ар­хи­ло­ха. На древ­ней­шей ста­дии раз­ви­тия дифирамб вклю­чал в се­бя пе­ние, та­нец, пан­то­ми­му и диа­лог. В VII - начале VI века до нашей эры Ари­он, со­глас­но ан­тич­ной тра­ди­ции, «упо­ря­до­чил» фор­му дифирамба и ввёл в не­го хор са­ти­ров. Ари­сто­тель свя­зы­вал с дифирамбом про­ис­хо­ж­де­ние тра­ге­дии («По­эти­ка», 1449а). Дифирамбы со­чи­ня­лись для еже­год­ных со­стя­за­ний хо­ров в Афи­нах . Рас­цвет дифирамбов от­но­сит­ся к VI-V векам до нашей эры (Си­мо­нид Ке­ос­ский, Вак­хи­лид, Лас Гер­ми­он­ский, Пин­дар и другие). Ме­ла­нип­пид (V век до нашей эры) ввёл в дифирамбы ин­ст­ру­мен­таль­ное всту­п­ле­ние - ана­бо­лу. В куль­ту­ре Но­во­го вре­ме­ни название «Дифирамб» из­ред­ка при­ме­ня­лось к поэ­тическим или музыкальным про­из­ве­де­ни­ям во­стор­жен­но­го, воз­вы­шен­но­го ха­рак­те­ра («Ди­фи­рамб» Ф. Шу­бер­та на од­но­им. текст Ф. Шил­ле­ра, 1826 год; цикл «Дио­ни­со­вы ди­фи­рам­бы» Ф. Ниц­ше , 1888-1889 годы; «3 ди­фи­рам­ба» Н.К. Мет­не­ра для фортепиано, 1898-1906).

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