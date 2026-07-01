ДИФЕНБЕЙКЕР ДЖОН ДЖОРДЖ

ДИФЕНБЕЙКЕР (Diefenbaker) ДЖОН ДЖОРДЖ - канадский государственный и политический деятель.

Из се­мьи учи­те­ля. По спе­ци­аль­но­сти юрист. Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны . С начала 1920-х годов ус­пеш­но за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой, со­че­тая её с по­ли­тической дея­тель­но­стью. С 1936 года ли­дер кон­сер­ва­то­ров Сас­ка­че­ва­на, с 1940 года де­пу­тат фе­де­раль­но­го пар­ла­мен­та. С 1956 года ли­дер Про­грес­сив­но-кон­сер­ва­тив­ной пар­тии (ПКП). Под ло­зун­га­ми «но­вой на­цио­наль­ной по­ли­ти­ки» и раз­ви­тия Се­ве­ра при­вёл ПКП к по­бе­де на фе­де­раль­ных вы­бо­рах 1957, 1958 и 1962. В 1957-1963 годы пре­мьер-министр Ка­на­ды. Пра­ви­тель­ст­во Дифенбейкера ак­ти­ви­зи­ро­ва­ло ре­гу­ли­рую­щую дея­тель­ность го­су­дар­ст­ва в эко­но­мической сфе­ре, рас­ши­ри­ло сис­те­му со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния, про­ве­ло пен­си­он­ную ре­фор­му, осу­ще­ст­ви­ло про­грам­му жи­лищ­но­го строи­тель­ст­ва, ока­за­ло ак­тив­ную под­держ­ку ка­надским фер­ме­рам пу­тём ре­гу­ли­ро­ва­ния цен на сельско-хозяйственую про­дук­цию, пре­дос­тав­ле­ния де­шё­вых кре­ди­тов, стра­хо­ва­ния на слу­чай не­уро­жая, раз­вёр­ты­ва­ния на­учных ис­сле­до­ва­ний в об­лас­ти сельского хозяйства. Про­ве­дён­ная в 1960 году по ини­циа­ти­ве Дифенбейкера ре­фор­ма из­би­рательной сис­те­мы обес­пе­чи­ла пра­во го­ло­са на вы­бо­рах ко­рен­ным жи­те­лям Ка­на­ды - ин­дей­цам и эс­ки­мо­сам. Стре­мясь ос­ла­бить за­ви­си­мость Ка­на­ды от США, ка­би­нет Дифенбейкера по­вы­сил на­ло­ги на вы­во­зи­мые из стра­ны при­бы­ли иностранных кор­по­ра­ций, от­ка­зал­ся от ос­на­ще­ния при­об­ре­тён­ных у США сис­тем воо­ру­же­ний ядер­ны­ми бое­го­лов­ка­ми. Пря­мое дав­ле­ние со сто­ро­ны США и ак­тив­ное про­ти­во­дей­ст­вие по­ли­ти­ке Дифенбейкера сто­рон­ни­ков кон­ти­нен­таль­ной ин­те­гра­ции при­ве­ли в 1963 году к рас­ко­лу и от­став­ке его пра­ви­тель­ст­ва. Дифенбейкер ос­та­вал­ся ли­де­ром пар­тии до 1967 года и до кон­ца жиз­ни де­пу­та­том ка­надского пар­ла­мен­та.

Сочинения :

One Canada: Memoirs. Toronto, 1975-1977. Vol. 1-3.