ДИФЕНБЕЙКЕР ДЖОН ДЖОРДЖ
ДИФЕНБЕЙКЕР (Diefenbaker) ДЖОН ДЖОРДЖ - канадский государственный и политический деятель.
Из семьи учителя. По специальности юрист. Участник 1-й мировой войны. С начала 1920-х годов успешно занимался адвокатской практикой, сочетая её с политической деятельностью. С 1936 года лидер консерваторов Саскачевана, с 1940 года депутат федерального парламента. С 1956 года лидер Прогрессивно-консервативной партии (ПКП). Под лозунгами «новой национальной политики» и развития Севера привёл ПКП к победе на федеральных выборах 1957, 1958 и 1962. В 1957-1963 годы премьер-министр Канады. Правительство Дифенбейкера активизировало регулирующую деятельность государства в экономической сфере, расширило систему социального страхования, провело пенсионную реформу, осуществило программу жилищного строительства, оказало активную поддержку канадским фермерам путём регулирования цен на сельско-хозяйственую продукцию, предоставления дешёвых кредитов, страхования на случай неурожая, развёртывания научных исследований в области сельского хозяйства. Проведённая в 1960 году по инициативе Дифенбейкера реформа избирательной системы обеспечила право голоса на выборах коренным жителям Канады - индейцам и эскимосам. Стремясь ослабить зависимость Канады от США, кабинет Дифенбейкера повысил налоги на вывозимые из страны прибыли иностранных корпораций, отказался от оснащения приобретённых у США систем вооружений ядерными боеголовками. Прямое давление со стороны США и активное противодействие политике Дифенбейкера сторонников континентальной интеграции привели в 1963 году к расколу и отставке его правительства. Дифенбейкер оставался лидером партии до 1967 года и до конца жизни депутатом канадского парламента.
Сочинения:
One Canada: Memoirs. Toronto, 1975-1977. Vol. 1-3.