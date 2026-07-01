ДИФЕНБЕЙКЕР, ДЖОН

Дифенбейкер (англ. Diefenbaker), Джон (18.09.1895, Ньюстадт — 16.08.1979, Оттава) — канадский государственный и политический деятель, премьер-министр Канады в 1957—1963.

Получил юридическое образованию в университете Саскечевана, в 1916—1917 на военной службе. Депутат парламента от Прогрессивно-консервативной партии Канады (ПКП, с 1940), основной конкурент либералов, проводил политику интенсивного внутрипартийного строительства, создания новых прогрессивных методов работы с электоратом. Д. предпринял беспрецедентные меры по развитию институциональной структуры партии. В декабре 1956 на съезде был избран лидером партии. В своей предвыборной кампании уделял главное внимание живому контакту с рядовыми избирателями, показывая им стремление консерваторов к переменам, необходимым канадскому обществу. В 1957 Д. стал премьер-министром, сформировав правительство меньшинства. К всеобщим выборам 1958 он провел реформу ПКП: теперь выдвижение кандидатов происходило гласно и публично на открытом собрании. В программу ПКП были включены задачи освоения Юкона и северо-западных территорий, планы по обеспечению всеобщей занятости, улучшению взаимоотношений федеральных властей с провинциями. По результатам выборов 1958 консерваторы получили 54 % голосов избирателей и 208 из 265 мест в палате общин, сформировав правительство большинства, которое возглавил Д. В 1963 ПКП проиграла выборы либералам, Д. был вынужден уйти в отставку, в 1967 оставил пост лидера партии. В 1969—1979 — канцлер университета Саскечевана, оставался депутатом парламента до своей смерти.

Соч.: One Canada. Memoirs of the Right Honourable John G. Diefenbaker: The Crusading Years 1895 to 1956. Toronto, 1975.

Лит.: Комаров А. Н. Канадский консерватизм в эпоху Б. Мальруни в 1984—1993 годах. М., 2010; Gabriel S. Foreign Policy of Canada: A Study in Diefenbaker’s Years. New Delhi, 1987; Smith D. Rogue Tory: The Life and Legend of John Diefenbaker. Toronto, 1995.