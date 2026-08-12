ДИЭТЕТ (греч. διαιτητής, мн. ч. διαιτηταί )

В аттическом праве – посредник, третейский судья.

Институт третейских судей был введен в Афинском государстве в самом начале IV в. до н.э.: соответствующий закон, который упоминается в одном из фрагментов Лисия (fr. XXXVII, Gernet/Bizos), был принят в 400/399 г. до н.э., а первые посредники приступили к своим обязанностям в 399/98 г. Каждый гражданин на 60-м году жизни (т.е. после того, как он уже не годился для воинской службы) мог быть призван к исполнению обязанностей посредника, если он не занимал другую должность (Aristot. Ath. pol., 53, 4). По жребию диэтеты получали для разбирательства тот или иной частный иск (δίκη) для предварительного рассмотрения. Диэтет был одновременно и арбитром, пытавшимся решить дело миром и согласием, и судьей первой инстанции, выносящим приговор, если стороны не шли на компромисс.

Процедура арбитража имела ряд преимуществ для тяжущихся: она была быстрой – судья-арбитр одновременно расследовал дело и выносил приговор; она была дешевой – каждая из сторон платила небольшой взнос (драхму) и такую же сумму в качестве залога (Harp., s.v. paravstasi"; Pollux, VIII, 39, 127). Решение, выносимое диэтетом, считалось окончательным, если обе стороны были согласны. Если нет – можно было апеллировать к гелиэе . В этом случае четыре судьи по демам (особая коллегия, созданная когда-то Писистратом, в IV в. до н.э. насчитывала 40 судей) из филы ответчика выносили дело на рассмотрение дикастов : 201 судья рассматривали жалобы до 1000 драхм, 401 – на большие суммы. Заявления истца и ответчика, собранные ими доказательства прибывали от третейского судьи в гелиэю в запечатанной глиняной урне (ἐχῖνος), отдельно – документы обвинителя, отдельно – подзащитного, и никакие дополнительные материалы не допускались при рассмотрении иска судьями гелиэи (Aristot. Ath. pol., 53, 2–3).

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева