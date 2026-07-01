ДИЕНГ

ДИЕНГ (Dieng) - древний религиозный центр, расположенный на горном хребте в центральной части острова Ява.

Со­сто­ял из не­сколь­ких групп ин­дуи­ст­ских свя­ти­лищ, пре­имущественно баш­не­об­раз­ных, сло­жен­ных из ка­мен­ных плит хра­мов-чан­ди (VIII-IX века). Со­хра­ни­лось 8 чан­ди: Ард­жу­на, Се­мар, Сри­кан­ди, Пун­та­де­ва, Сем­бад­ра, Би­ма (Бхи­ма), Два­ра­ва­ти, Га­тот­ка­ча. Квад­рат­ные или пря­мо­уголь­ные в пла­не по­строй­ки сто­ят на вы­со­ком цо­ко­ле и увен­ча­ны сту­пен­ча­той кров­лей. Вход, как пра­ви­ло, с западной сто­ро­ны, от­ме­чен вы­сту­паю­щим пор­ти­ком с ве­ду­щей к не­му ле­ст­ни­цей, флан­ки­ро­ван­ной вол­но­об­раз­ны­ми па­ра­пе­та­ми. Ар­ки пор­ти­ков и де­ко­ра­тив­ные ни­ши на сте­нах, в ко­то­рых ко­гда-то по­ме­ща­лись фи­гу­ры бо­жеств, ук­ра­ше­ны рель­еф­ной ор­на­мен­таль­ной ком­по­зи­ци­ей «ка­ла-ма­ка­ра» (со­сто­ит из мас­ки чу­до­ви­ща «ка­ла» в верх­ней час­ти ар­ки, от ко­то­рой вниз от­хо­дят гир­лян­ды, за­кан­чи­ваю­щие­ся го­ло­ва­ми фан­та­стического вод­но­го су­ще­ст­ва «ма­ка­ра»). Внут­ри чан­ди на ал­та­рях по­ме­ща­лись скульп­ту­ры ин­дуи­ст­ских бо­гов, со­хра­ни­лись лишь не­мно­гие из них (ста­туя си­дя­ще­го Ши­вы).

Иллюстрация:

Ди­енг. Чан­ди Би­ма. VIII-IX века.

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