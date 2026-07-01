ДИЕНГ
ДИЕНГ (Dieng) - древний религиозный центр, расположенный на горном хребте в центральной части острова Ява.
Состоял из нескольких групп индуистских святилищ, преимущественно башнеобразных, сложенных из каменных плит храмов-чанди (VIII-IX века). Сохранилось 8 чанди: Арджуна, Семар, Сриканди, Пунтадева, Сембадра, Бима (Бхима), Дваравати, Гатоткача. Квадратные или прямоугольные в плане постройки стоят на высоком цоколе и увенчаны ступенчатой кровлей. Вход, как правило, с западной стороны, отмечен выступающим портиком с ведущей к нему лестницей, фланкированной волнообразными парапетами. Арки портиков и декоративные ниши на стенах, в которых когда-то помещались фигуры божеств, украшены рельефной орнаментальной композицией «кала-макара» (состоит из маски чудовища «кала» в верхней части арки, от которой вниз отходят гирлянды, заканчивающиеся головами фантастического водного существа «макара»). Внутри чанди на алтарях помещались скульптуры индуистских богов, сохранились лишь немногие из них (статуя сидящего Шивы).
Иллюстрация:
Диенг. Чанди Бима. VIII-IX века.
Архив БРЭ.