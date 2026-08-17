ДИДРО ДЕНИ
ДИДРО (Diderot) ДЕНИ - французский писатель, философ.
Родился в семье ремесленника. Блестяще окончив иезуитский коллеж в Лангре, Дидро сбежал в Париж; учился в коллеже д’Аркур, занимался литературой, философией, теологией, математикой и правом. Получил звание магистра искусств в Сорбонне (1732). Работал письмоводителем у прокурора, учителем; занимался переводами с английского языка. В 1742 году познакомился с Ж.Ж. Руссо, с 1749 года участвовал в работе кружка П.А. Гольбаха.
В ранних сочинениях («Философские мысли» («Pensées philosophiques», опубликовано анонимно в Гааге в 1746 году, полемика с деистической позиций с христианской философией Б. Паскаля), роман «Нескромные сокровища» («Les bijoux indiscrets», 1748), «Письмо о слепых в назидание зрячим» («Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient», 1749), за публикацию которого был заключён в тюрьму) запечатлено становление материалистических и атеистических идей Дидро. С 1747 года Дидро совместно с Ж.Д’Аламбером начал работу над многотомным проектом «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремёсел» («Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers», 1751-1780), ставшим грандиозным сводом научных знаний эпохи Просвещения. Дидро написал для издания около 6000 статей, привлёк к сотрудничеству многих известных учёных и писателей-энциклопедистов (Вольтера, Ш.Л. Монтескьё, Ж.Ж. Руссо, П.А. Гольбаха и других). После запрета «Энциклопедии» и внесения её в «Индекс запрещённых книг» (1759) Дидро довёл проект до конца, подпольно выпуская и рассылая тома подписчикам.
В сочинениях «Мысли об объяснении природы» («Pensées sur l’interprétation de la nature», 1754), «Разговор д’Аламбера с Дидро» («Entretien entre d’Alembert et Diderot») и «Сон д’Аламбера» («Rêve d’Alembert»; оба 1769, издание 1830), «Философские принципы материи и движения» («Sur la matière et le mouvement», 1770, издание 1798) Дидро, в отличие от механицизма П.А. Гольбаха и К.А. Гельвеция, развивал органически-динамическое понимание универсума (внутренняя сила, проявляющаяся в движении, и чувствительность как всеобщие свойства материи, начиная с её мельчайших единиц - качественно различных молекул).
Обратившись к драматургии, Дидро в пьесах «Побочный сын» («Fils naturel», 1757), «Отец семейства» («Père de famille», 1758) реализовал принципы мещанской драмы, осмысленные им также в эстетических трудах - «Беседы о "Побочном сыне"» («Entretiens sur "Le fils naturel"», 1757), «Рассуждение о драматической поэзии» («Discours sur la poésie dramatique», 1758). В диалоге «Парадокс об актёре» («Paradoxe sur le comédien», 1773-1778, издание 1830) Дидро предложил концепцию актёрской игры, чуждой внутреннему переживанию; хороший актёр, по его мнению, должен потрясать зрителя изображаемой страстью, никогда не теряя контроль над собой. Как критик искусства Дидро публиковал ежегодные обзоры художественных выставок («Салоны» («Salons», 1759-1781)) и другие.
С 1762 года Дидро вёл переписку с Екатериной II, в 1765 году продал ей свою библиотеку, был избран почётным членом Петербургской АН (1773); в 1773-1774 годы путешествовал по Нидерландам и России. В составленном в 1775 году по просьбе Екатерины II «Плане университета, или Школы публичного преподавания наук для Российского правительства» и в ряде заметок, написанных во время пребывания в Санкт-Петербурге, Дидро сформулировал новые принципы организации просвещения (бессословность, всеобщность обязательного бесплатного начального образования и другие). Личное знакомство с русской императрицей разочаровало Дидро: он не нашёл в ней идеал просвещённого монарха.
Бо́льшая часть художественной прозы Дидро не публиковалась при его жизни, однако была известна современникам в рукописях. Роман «Монахиня» («La réligieuse», 1760, опубл. в 1796, экранизация Ж. Ривета, 1965), написанный в исповедальной форме от лица девушки, насильно заточённой в монастырь, отмечен влиянием поэтики сентиментализма (прежде всего творчества С. Ричардсона). Обличая противоестественность монастырской жизни, роман трактует стремление к свободе как изначально присущее человеку свойство. Роман-диалог «Племянник Рамо» («Le neveu de Rameau», 1762-1793, опубликован на немецком языке в переводе И.В. Гёте в 1805 году, на французском языке - 1823 года) демонстрирует критический подход Дидро к просветительским постулатам, «сократический» характер его мышления, способность вести спор с самим собой. Философский роман-диалог «Жак-фаталист» («Jacques le fataliste», 1773, опубликован на немецком языке в переводе Гёте в 1792 году; на французском языке - в 1796 году) оригинально развивает традиции Л. Стерна, отличаясь новаторством повествовательные формы, причудливым развитием сюжета, сочетанием игры и серьёзности, иронии и меланхолии. Русские переводы Дидро начали появляться в середине XVIII века («Нескромные самоцветы», 1748, «Монахиня», 1760, и другие).
Сочинения:
Собрание сочинений: В 10 т. М.; Л., 1935-1947; Œuvres complètes. P., 1975-2004-. Vol. 1-25-;
Эстетика и литературная критика. М., 1980;
Салоны. М., 1989. Т. 1-2; Монахиня. Племянник Рамо. М., 2006.
Иллюстрация:
Д. Дидро. Портрет работы Л. М. Ванлоо. 1767. Лувр (Париж).
Архив БРЭ.