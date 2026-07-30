ДИДОНА (Элисса)

ДИДОНА (Элис­са) - в античной мифологической традиции дочь царя Тира (Фи­ни­кия), основательница Карфагена .

Со­глас­но од­ной из вер­сий ми­фа, Дидона бы­ла вдо­вой жре­ца Ге­рак­ла Акер­ба­са, уби­то­го её бра­том Пиг­ма­лио­ном. Бе­жав по­сле ги­бе­ли му­жа в Аф­ри­ку, она ку­пи­ла у бер­бер­ско­го ца­ря Яр­ба зем­лю, на ко­то­рой ос­но­ва­ла Кар­фа­ген. Пре­сле­дуе­мая до­мо­га­тель­ст­вом Яр­ба, Дидона взош­ла на кос­тёр, хра­ня вер­ность па­мя­ти му­жа.

Со­глас­но римской вер­сии ми­фа , об­ра­бо­тан­ной Вер­ги­ли­ем (4 книга «Энеи­ды»), Дидона по­лю­би­ла Энея, за­бро­шен­но­го бу­рей в Кар­фа­ген. По­сле его от­плы­тия (по при­ка­зу Юпи­те­ра) в Ита­лию, где ему бы­ло пред­на­зна­че­но стать пред­ком ос­но­ва­те­лей Ри­ма, Дидона, не пе­ре­не­ся раз­лу­ки, по­кон­чи­ла с со­бой, взой­дя на кос­тёр и пред­ска­зав вра­ж­ду ме­ж­ду Кар­фа­ге­ном и Ри­мом.

Миф о Дидоне поль­зо­вал­ся боль­шой по­пу­ляр­но­стью в литературе (Л. Доль­че, Э. Жо­дель, Г. Сакс и другие), музыкально-дра­ма­ти­че­ском искусстве (Г. Пёр­селл, А. Скар­лат­ти, Г.Ф. Ген­дель , Л. Ке­ру­би­ни и другие) и жи­во­пи­си (А. Ман­те­нья, Дж. Б. Тье­по­ло, П.П. Ру­бенс, С. Бур­дон и другие).

Иллюстрация:

Дж. Б. Тье­по­ло. «Смерть Ди­до­ны». 1751. Му­зей изо­бра­зи­тель­ных ис­кусств имени А. С. Пуш­ки­на (Москва).

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