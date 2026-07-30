ДИДОНА (Элисса)
ДИДОНА (Элисса) - в античной мифологической традиции дочь царя Тира (Финикия), основательница Карфагена.
Согласно одной из версий мифа, Дидона была вдовой жреца Геракла Акербаса, убитого её братом Пигмалионом. Бежав после гибели мужа в Африку, она купила у берберского царя Ярба землю, на которой основала Карфаген. Преследуемая домогательством Ярба, Дидона взошла на костёр, храня верность памяти мужа.
Согласно римской версии мифа, обработанной Вергилием (4 книга «Энеиды»), Дидона полюбила Энея, заброшенного бурей в Карфаген. После его отплытия (по приказу Юпитера) в Италию, где ему было предназначено стать предком основателей Рима, Дидона, не перенеся разлуки, покончила с собой, взойдя на костёр и предсказав вражду между Карфагеном и Римом.
Миф о Дидоне пользовался большой популярностью в литературе (Л. Дольче, Э. Жодель, Г. Сакс и другие), музыкально-драматическом искусстве (Г. Пёрселл, А. Скарлатти, Г.Ф. Гендель, Л. Керубини и другие) и живописи (А. Мантенья, Дж. Б. Тьеполо, П.П. Рубенс, С. Бурдон и другие).
Иллюстрация:
Дж. Б. Тьеполо. «Смерть Дидоны». 1751. Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (Москва).
Архив БРЭ.