ДИДИЙ ЮЛИАН, МАРК САЛЬВИЙ СЕВЕР (лат. Marcus Didius Salvius Iulianus Severus)

Римский император (193 г.).

Родом из сенаторской семьи, по материнской линии был родственником юриста Сальвия Юлиана. Начал карьеру при покровительстве матери императора Марка Аврелия, был консулом в 175 г., наместник провинций Галлия Белгика, Иллирик и Нижняя Германия. В 182 г. был обвинен в участии в заговоре против Коммода , но был оправдан, позже назначался проконсулом Вифинии и Понта и Африки (189-190 г.). После убийства Пертинакса 28 марта 193 г. в ходе «аукциона», устроенного преторианцами, перекупил императорскую власть у тестя Пертинакса Сульпициана, пообещав выплатить каждому воину преторианской гвардии по 30.000 сестерциев. Он не сумел сразу расплатиться с преторианцами ни из своих средств, ни из казны, не пользовался поддержкой сената и народа, а его права на престол были оспорены Септимием Севером в Паннонии, Клодием Альбином в Британии и Песценнием Нигером в Сирии. При приближении войск Септимия Севера к Риму Дидий Юлиан не смог противостоять ему, был низложен сенатом, приговорен к смерти и убит 1 июня 193 г.

Иллюстрация : Бюст Дидия Юлиана. Мрамор. Рим, Капитолийские музеи.

Исторические источники :

Геродиан. История императорской власти после смерти Марка, II;

Дион Кассий. Римская история, LXXIV;

Аврелий Виктор. О цезарях, 19;

Писатели Истории Августов. Дидий Юлиан