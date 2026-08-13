ДИДИЙ ЮЛИАН

Дидий Юлиан (лат. M. Didius Severus Iulianus) — римский император (с 28 марта по 1 июня 193) — выходец из сенаторской семьи, прошедший все ступени сенаторской карьеры в Риме и провинциях.

После убийства Пертинакса победил в устроенных преторианцами торгах, был провозглашен ими императором и утвержден сенатом, но не был признан римским плебсом и наместниками провинций. Наместник Паннонии Септимий Север без сопротивления захватил Рим. По решению сената, Д. Ю. был низложен, приговорен к смерти и вскоре убит.

Лит.: Birley A.R. Septimius Severus: The African Emperor. London, 1999.