ДИДИМ СЛЕПЕЦ

ДИДИМ СЛЕПЕЦ, Ди­дим Алек­сан­д­рий­ский (греческий Δίδυμος) - бо­го­слов, по­след­ний из­вест­ный ди­да­скал Алек­сан­д­рий­ско­го ог­ла­си­тель­но­го учи­ли­ща (см. Алек­сан­д­рий­ская шко­ла).

По­те­рял зре­ние в воз­рас­те 4-5 лет; на слух изу­чал кни­ги Биб­лии (мно­гие из ко­то­рых знал наи­зусть) и про­из­ве­де­ния цер­ков­ных пи­са­те­лей. При Афа­на­сии Ве­ли­ком на­зна­чен ди­да­ска­лом. Жил за го­ро­дом, вёл ас­ке­тический об­раз жиз­ни, уче­ни­ков (в чис­ле ко­то­рых бы­ли Ие­ро­ним Бла­жен­ный, Ру­фин Ак­ви­лей­ский, Пал­ла­дий Еле­но­поль­ский (368–430)) при­ни­мал у се­бя до­ма.

Со­чи­не­ния Дидима Слепца пред­став­ля­ют со­бой «лек­ции», за­пи­сан­ные его слу­ша­те­ля­ми или специальными пис­ца­ми. Основная часть тру­дов по­свя­ще­на тол­ко­ва­нию Свя­щен­но­го Пи­са­ния и во­про­сам хри­сти­ан­ской дог­ма­ти­ки. Осо­бо вы­де­ля­ют­ся сочинение «Про­тив ма­ни­хе­ев» и трак­тат «О Свя­том Ду­хе» - пер­вое все­сто­рон­нее ис­сле­до­ва­ние по пнев­ма­то­ло­гической про­бле­ма­ти­ке. Взгля­ды Дидима Слепца де­мон­ст­ри­ру­ют силь­ную за­ви­си­мость от Ори­ге­на, что осо­бен­но за­мет­но в эк­зе­ге­зе, где Дидим Слепец тя­го­те­ет к ал­ле­го­рическому ме­то­ду. Дидим Слепец раз­де­лял ори­ге­нов­ские идеи о веч­ной все­лен­ной и плот­но­сти тел ду­хов­ных сущ­но­стей (ан­ге­лов и тому подобных), воз­рас­таю­щей по ме­ре их уда­лён­но­сти от Бо­га. Не чу­ж­да Дидиму Слепцу и идея о пред­су­ще­ст­во­ва­нии душ, хо­тя их пе­ре­се­ле­ние он от­ри­цал. Основной те­мой бо­го­сло­вия Дидима Слепца бы­ло уче­ние о Трои­це, хо­тя о его ак­тив­ном уча­стии в по­ле­ми­ке по дан­но­му во­про­су в свя­зи с ере­сью ари­ан­ст­ва ни­че­го не из­вест­но. Дидим Слепец впол­не чёт­ко раз­ли­ча­ет един­ст­во Бо­га и раз­ли­чие Его Лиц (От­ца, Сы­на, Св. Ду­ха), ка­ж­дое из ко­то­рых име­ет осо­бен­ные, соб­ст­вен­но-при­су­щие свой­ст­ва, од­на­ко тер­ми­но­ло­гия Дидима Слепца ещё не­по­сле­до­ва­тель­на - чёт­кое раз­гра­ни­че­ние ме­ж­ду по­ня­тия­ми «сущ­ность» и «ипо­стась» при­ме­ни­тель­но к Тро­ич­но­му Бо­же­ст­ву не про­ве­де­но. В уче­нии о строе­нии че­ло­ве­ка Дидим Слепец так­же ко­леб­лет­ся ме­ж­ду ди­хо­то­ми­ей и три­хо­то­ми­ей. Объ­яс­няя со­еди­не­ние Бо­же­ст­ва и че­ло­ве­че­ст­ва во Хри­сте , он охот­нее при­бе­га­ет к срав­не­ни­ям и об­раз­ам, не­же­ли к бо­го­слов­ским спе­ку­ля­ци­ям. Для сво­его вре­ме­ни Дидим Слепец яв­ля­ет­ся ско­рее пре­вос­ход­ным эру­ди­том, не­же­ли са­мо­быт­ным мыс­ли­те­лем. Про­из­ве­де­ния Дидима Слепца в IV-VI века пе­ре­во­ди­лись на латинский язык. Не­ко­то­рые из бо­го­слов­ских воз­зре­ний Дидима Слепца бы­ли осу­ж­де­ны на 5-м Все­лен­ском со­бо­ре (553).

Сочинения :

Migne PG. T. 39; Didyme l’Aveugle. Sur Zacharie / Ed. L. Doutreleau. P., 1962. Vol. 1-3;

Sur la Genèse / Ed. et trad. P. Nau­tin, L. Doutreleau. P., 1976-1978. Vol. 1-2;

Traité du Saint-Esprit / Ed. L. Doutreleau. P., 1992;

Вос­точ­ные от­цы и учи­те­ли Церк­ви IV в.: Ан­то­ло­гия / Сост. ие­ромон. Ила­ри­он (Ал­фе­ев). М., 1999. Т. 2. С. 16-59.