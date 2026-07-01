ДИДИМ СЛЕПЕЦ
ДИДИМ СЛЕПЕЦ, Дидим Александрийский (греческий Δίδυμος) - богослов, последний известный дидаскал Александрийского огласительного училища (см. Александрийская школа).
Потерял зрение в возрасте 4-5 лет; на слух изучал книги Библии (многие из которых знал наизусть) и произведения церковных писателей. При Афанасии Великом назначен дидаскалом. Жил за городом, вёл аскетический образ жизни, учеников (в числе которых были Иероним Блаженный, Руфин Аквилейский, Палладий Еленопольский (368–430)) принимал у себя дома.
Сочинения Дидима Слепца представляют собой «лекции», записанные его слушателями или специальными писцами. Основная часть трудов посвящена толкованию Священного Писания и вопросам христианской догматики. Особо выделяются сочинение «Против манихеев» и трактат «О Святом Духе» - первое всестороннее исследование по пневматологической проблематике. Взгляды Дидима Слепца демонстрируют сильную зависимость от Оригена, что особенно заметно в экзегезе, где Дидим Слепец тяготеет к аллегорическому методу. Дидим Слепец разделял оригеновские идеи о вечной вселенной и плотности тел духовных сущностей (ангелов и тому подобных), возрастающей по мере их удалённости от Бога. Не чужда Дидиму Слепцу и идея о предсуществовании душ, хотя их переселение он отрицал. Основной темой богословия Дидима Слепца было учение о Троице, хотя о его активном участии в полемике по данному вопросу в связи с ересью арианства ничего не известно. Дидим Слепец вполне чётко различает единство Бога и различие Его Лиц (Отца, Сына, Св. Духа), каждое из которых имеет особенные, собственно-присущие свойства, однако терминология Дидима Слепца ещё непоследовательна - чёткое разграничение между понятиями «сущность» и «ипостась» применительно к Троичному Божеству не проведено. В учении о строении человека Дидим Слепец также колеблется между дихотомией и трихотомией. Объясняя соединение Божества и человечества во Христе, он охотнее прибегает к сравнениям и образам, нежели к богословским спекуляциям. Для своего времени Дидим Слепец является скорее превосходным эрудитом, нежели самобытным мыслителем. Произведения Дидима Слепца в IV-VI века переводились на латинский язык. Некоторые из богословских воззрений Дидима Слепца были осуждены на 5-м Вселенском соборе (553).
Сочинения:
Migne PG. T. 39; Didyme l’Aveugle. Sur Zacharie / Ed. L. Doutreleau. P., 1962. Vol. 1-3;
Sur la Genèse / Ed. et trad. P. Nautin, L. Doutreleau. P., 1976-1978. Vol. 1-2;
Traité du Saint-Esprit / Ed. L. Doutreleau. P., 1992;
Восточные отцы и учители Церкви IV в.: Антология / Сост. иеромон. Иларион (Алфеев). М., 1999. Т. 2. С. 16-59.