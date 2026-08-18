ДИДИМ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ

Дидим Александрийский (Дидим Слепец) — христианский писатель, богослов.

Происходил из простой семьи. Оcлеп в возрасте 4 лет, однако смог освоить азбуку с помощью специальных дощечек. В дальнейшем получил прекрасное образование у лучших учителей и стал виднейшим богословом и интеллектуалом своего времени, полемизировал с арианством, манихейством и другими ересями; был учителем многих выдающихся церковных деятелей. Такие писатели и историки Церкви, как Феодорит, еп. Киррский и Сократ Схоластик ставили Д. А. в один ряд с виднейшими православными богословами. Однако после смерти Д. А. был осужден Церковью сначала без упоминания имени, в ряду последователей Оригена на V Вселенском соборе, а позже на Латеранском соборе (649) уже лично. В связи с осуждением многочисленные сочинения Д. А. сохранились плохо. В наиболее полном виде дошли его догматические труды «О Святом Духе», «О Троице» (в 3-х книгах), «Против манихеев», остальные известны лишь во фрагментах или только по названиям. Сохранились также фрагменты многочисленных экзегетических сочинений Д. А. — толкования на различные книги Ветхого и Нового Заветов, в которых экзегет выступает как приверженец аллегории и аналогии в толковании, отталкиваясь от буквального содержания текста.

Лит.: Bardy G. Didyme l’Aveugle: Essai de théologie historique. Paris, 1910; Doutreleau L. Le «De Trinitate» est-il l’œuvre de Didyme l’Aveugle? // Recherches de science religieuse. 1957. Vol. 45. P. 514—557; Idem. Vie et survie de Didyme l’Aveugle du IVe siècle à nos jours // Les mardis de Dar-Es-Salam, 1956/1957. Le Caire, 1959. P. 35—92; Idem. Introduction // Didyme l’Aveugle. Sur Zacharie. Vol. 1. Paris, 1962. P. 1—188; Idem. Le «De Spiritu Sancto» de Didyme et ses éditeurs // Vol. 51. Recherches de science religieuse. 1963. P. 383—406; Idem. Étude d’une tradition manuscrite: Le «De Spiritu Sancto» de Didyme // Kyriakon. Bd. 1. Münster, 1970. S. 352—389; Idem. Introduction // Didyme l’Aveugle. Traité du Saint-Esprit. Paris, 1992. P. 13—132. (SC; 386).