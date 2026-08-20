ДИДАСКАЛИИ (др.-греч. διδασκαλίαι)

Официальные записи о результатах драматических агонов в Афинах.

Древнегреческое слово διδασκαλία (от глагола διδάσκω «учить, обучать») в ед. ч. обозначает «обучение» (напр., Pind. Pyth., IV, 102), в контексте театральных реалий указывает на разучивание пьесы актерами и хором под непосредственным руководством автора-поэта (Plat. Gorg., р. 501e).

В более специальном значении «дидаскалиями» назывались записи-протоколы, своего рода отчеты, официально фиксировавшие результаты драматических состязаний. При составлении большинства таких надписей использовалась следующая форма: в них упоминались имена авторов ставившихся на состязаниях пьес и названия этих пьес; название праздника Диониса , в дни которого проводились драматические состязания; и имя архонта-эпонима, что позволяет датировать их на основании сохранившихся списков первых архонтов, по имени которых и именовался год. Далее в дидаскалиях содержались имена хорегов, а также игравших в пьесах первых актеров – протагонистов; затем давались сведения о результатах агонов: какому автору, хорегу и протагонисту какое место (первое, второе или третье) присуждено в состязании. Когда удельный вес театра в афинской общественной жизни возрос и вместе с тем усилился интерес ко всему, связанному с театром, тексты дидаскалий стали вырезать на камне и выставлять для всеобщего сведения вблизи храма Диониса.

До нашего времени сохранилось довольно много подобных надписей различной степени сохранности. Однако значительное их количество было утрачено, и о них сохранились лишь некоторые косвенные данные, они стали предметом изучения еще в античную эпоху. Аристотель посвятил им специальное сочинение – «Дидаскалии», которое среди прочих называет при перечислении трудов Аристотеля Диоген Лаэртский (V, 26), а у Гесихия упоминается труд Аристотеля «О дидаскалиях». Это сочинение до нас не дошло, однако фрагменты его известны и собраны в изданиях трудов Аристотеля, так как эту работу Стагирита знали и ею широко пользовались александрийские ученые филологи III-II вв. до н. э. в своих комментариях к древним драматургическим произведениям; комментарии эти частично дошли до нашего времени. Все эти сведения являются ценнейшим источником по изучению организации праздников в честь Диониса и проводившихся там драматических агонов.

Автор статьи: О.В. Кулишова