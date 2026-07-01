ДИДАСКАЛ (др.-греч. διδάσκαλος)

В древней Греции учитель, наставник, особенно учитель хора.

С возникновением театра функции дидаскала сначала выполнял сам поэт – автор драматического произведения, в античной традиции классического времени он часто именуется дидаскалом (Hdt., I, 23; Plut. Them., 5; Aristoph. Vesp., 1-29; Ach., 628; Pаx, 738; Plut., 797). Со временем появляется фигура профессионального учителя. К обязанностям этого специального учителя хора – дидаскала или хородидаскала (χοροδιδάσκαλος) – относилось, прежде всего, обучение хора, подготовка дифирамбического хора к состязанию хоров или драматического хора к участию в театральных агонах. Дидаскал во время подготовки представления разучивал с хором все партии, следил за тем, чтобы голоса участников хора звучали согласованно и красиво (этому помогала правильная расстановка хора). Часто дидаскала подбирал хорег для собранного им хора. Упоминается и помощник дидаскала – гиподидаскал (ὑποδιδάσκαλος – Phot., s. v.).

Когда к IV в. до н.э. значение хора в драматических представлениях падает, должность дидаскала теряет свое значение.

Автор статьи: О.В. Кулишова