ДИДАКТОГЕНИЯ

ДИДАКТОГЕНИЯ (от дидактика и греческого γίγνομαι - ро­ж­дать, про­из­во­дить) - негативное психическое состояние учащегося, вызванное нарушением педагогического такта со стороны воспитателя (учи­те­ля, тре­не­ра).

Вы­ра­жа­ет­ся в фру­ст­ра­ции, стра­хах, по­дав­лен­ном на­строе­нии и тому подобном. От­ри­ца­тель­но ска­зы­ва­ет­ся на дея­тель­но­сти уча­ще­го­ся, за­труд­ня­ет меж­лич­но­ст­ные от­но­ше­ния. В ос­но­ве дидактогении ле­жит пси­хическая трав­ма, по­лу­чен­ная уче­ни­ком по ви­не пе­да­го­га. Дидактогения не­ред­ко пе­ре­рас­та­ет в нев­роз, в этом слу­чае мо­жет по­тре­бо­вать­ся пси­хо­те­ра­пия. Что­бы пре­дот­вра­тить воз­ник­но­ве­ние дидактогении, пе­да­гог дол­жен стре­мить­ся к максимальной так­тич­но­сти в об­ще­нии, учи­ты­вать воз­раст­ные и ин­ди­ви­ду­аль­но-пси­хо­ло­гические осо­бен­но­сти ре­бён­ка.

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