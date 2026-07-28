ДИДАКТОГЕНИЯ
ДИДАКТОГЕНИЯ (от дидактика и греческого γίγνομαι - рождать, производить) - негативное психическое состояние учащегося, вызванное нарушением педагогического такта со стороны воспитателя (учителя, тренера).
Выражается в фрустрации, страхах, подавленном настроении и тому подобном. Отрицательно сказывается на деятельности учащегося, затрудняет межличностные отношения. В основе дидактогении лежит психическая травма, полученная учеником по вине педагога. Дидактогения нередко перерастает в невроз, в этом случае может потребоваться психотерапия. Чтобы предотвратить возникновение дидактогении, педагог должен стремиться к максимальной тактичности в общении, учитывать возрастные и индивидуально-психологические особенности ребёнка.