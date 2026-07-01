ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - поучительная литература , изложение в художественной форме философских, религиозных, естественно-научных, моральных и иных знаний.

Эс­те­тический эле­мент в дидактической литературе мо­жет про­яв­лять­ся в об­ра­ще­нии к сти­хотворной фор­ме, ху­дожественным жан­рам, в под­чёрк­ну­то изы­скан­ной от­дел­ке сти­ля, ри­то­рической ук­ра­шен­но­сти и тому подобном; при этом гра­ни­ца ме­ж­ду дидактической литературой и соб­ст­вен­но на­учными и ху­дожественными тек­ста­ми весь­ма под­виж­на. Дидактическая литература име­ла ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние вплоть до конца XVIII века; в тео­ре­тической по­эти­ке (Ш. Бат­тё и другие) рас­смат­ри­ва­лась как раз­но­вид­ность изящ­ной сло­вес­но­сти, из­ла­гаю­щая не вы­мыш­лен­ные ис­то­рии, но «об­щие ис­ти­ны и пред­пи­са­ния» (И.И. Эшен­бург); вы­де­ля­лась в осо­бый род ли­те­ра­тур­ный (на­ря­ду с эпо­сом, ли­ри­кой, дра­мой). Древ­ней­ший об­ра­зец дидактической литературы - гек­са­мет­рическая по­эма «Тру­ды и дни» Ге­сио­да (VIII век до нашей эры), со­дер­жа­щая нравственные пред­пи­са­ния, а так­же прак­тические ре­ко­мен­да­ции по сельскому хозяйству и мо­ре­пла­ва­нию. По­этическая фор­ма бы­ла ис­поль­зо­ва­на для из­ло­же­ния фи­лос. идей до­со­кра­ти­ка­ми (Ксе­но­фан, Пар­ме­нид, Эм­пе­докл). Чрез­вы­чай­ное раз­но­об­ра­зие тем ха­рак­тер­но для дидактической литературы эпо­хи эл­ли­низ­ма: ди­дак­тические по­эмы по­свя­ща­ют­ся ас­тро­но­мии (Арат), гео­гра­фии (Дио­ни­сий Пе­рие­гет, II век нашей эры), специальная про­бле­мам ме­ди­ци­ны (по­эмы Ни­кан­д­ра Ко­ло­фон­ско­го) и многие другие. Наи­бо­лее из­вест­ные про­из­ве­де­ния римской дидактической литературы - по­эмы «О при­ро­де ве­щей» Лук­ре­ция, «Ге­ор­ги­ки» Вер­ги­лия, «Нау­ка люб­ви» и «Ле­кар­ст­во от люб­ви» Ови­дия, а так­же «Нау­ка по­эзии» Го­ра­ция - пер­вый в ря­ду ев­ропейских сти­хотворных трак­та­тов о по­этическом мас­тер­ст­ве (М. Дж. Ви­да, Н. Буа­ло и другие). Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние дидактическая литература по­лу­ча­ет и в древневосточных ли­те­ра­ту­рах (сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных па­мят­ни­ков - китайская «Дао дэ цзин», индийская «Пан­ча­тан­тра»).

Рас­цвет дидактической литературы свя­зан с эпо­хой Сред­не­ве­ко­вья . В этот пе­ри­од соз­да­ва­лись мно­го­численные сво­ды прак­тических пред­пи­са­ний, от­но­ся­щие­ся к различным жиз­нен­ным си­туа­ци­ям: сборники мо­раль­ных на­став­ле­ний (в том числе русское «По­уче­ние» Вла­ди­ми­ра Все­во­ло­до­ви­ча Мо­но­ма­ха, «До­мо­строй» ), за­столь­ных пра­вил, прин­ци­пов кур­ту­аз­но-лю­бов­но­го по­ве­де­ния, тол­ко­ва­ний снов, гас­тро­но­мических ре­цеп­тов, ру­ко­водств по охо­те, прак­тических све­де­ний о жи­вот­ных (бес­тиа­рии), кам­нях (ла­пи­да­рии), рас­те­ни­ях и тому подобном. Ти­пич­ным для дидактической литературы ста­но­вит­ся об­ра­ще­ние к ал­ле­го­рии, по­зво­ляю­щей вы­ра­зить в об­раз­ной фор­ме от­вле­чён­ные мо­раль­но-ре­лиг. идеи: мно­го­численные по­эмы о борь­бе доб­ро­де­те­лей и гре­хов (их про­то­тип - «Пси­хо­ма­хия» Пру­ден­ция, конец IV века), рая и ада; о сою­зе, или «бра­ке», се­ми сво­бод­ных ис­кусств; о прин­ци­пах лю­бов­но-кур­ту­аз­ной «нау­ки» («Ро­ман о Ро­зе») и тому подобном. В рам­ках мо­ра­ли­стической литературы, разъ­яс­няв­шей ос­но­вы пра­вед­ной жиз­ни, к началу XV века оформ­ля­ет­ся осо­бый жанр на­став­ле­ния в «ис­кус­ст­ве уми­рать» (ars mo­rien­di), где из­ла­га­лись пра­ви­ла пред­смерт­ной борь­бы с дья­во­лом . По­след­ний взлёт дидактической литературы от­но­сит­ся к концу XVII-XVIII векам, ко­гда бы­ли пред­при­ня­ты по­пыт­ки вы­ра­зить в ху­дожественно-по­этической фор­ме ан­тро­по­ло­гические, фи­лософские, на­уч­ные и ре­лигиозные идеи Про­све­ще­ния (фи­лософско-по­ли­тический ро­ман «При­клю­че­ния Те­ле­ма­ка» Ф. Фе­не­ло­на, 1699 год; «Опыт о че­ло­ве­ке» А. По­упа, 1732-1734 годы; «Пись­мо о поль­зе стек­ла» М.В. Ло­мо­но­со­ва, 1753 год; стихотворение «Ме­та­мор­фо­за рас­те­ний» И.В. Гё­те , 1798 год, и другие). В эпо­ху ро­ман­тиз­ма фор­ми­ру­ет­ся пред­став­ле­ние о не­со­вмес­ти­мо­сти ху­дожественных и ди­дак­тических за­дач. Ди­дак­тический род ис­че­за­ет из ху­дожественной литературы; в XIX-XX века эле­мен­ты ди­дак­ти­ки со­хра­ня­ют своё зна­че­ние в дет­ской ли­те­ра­ту­ре, в отдельных литературных на­прав­ле­ни­ях ( со­циа­ли­сти­че­ский реа­лизм ) и у отдельных ав­то­ров (например, у Б. Брех­та).

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