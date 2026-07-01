ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - поучительная литература, изложение в художественной форме философских, религиозных, естественно-научных, моральных и иных знаний.
Эстетический элемент в дидактической литературе может проявляться в обращении к стихотворной форме, художественным жанрам, в подчёркнуто изысканной отделке стиля, риторической украшенности и тому подобном; при этом граница между дидактической литературой и собственно научными и художественными текстами весьма подвижна. Дидактическая литература имела широкое распространение вплоть до конца XVIII века; в теоретической поэтике (Ш. Баттё и другие) рассматривалась как разновидность изящной словесности, излагающая не вымышленные истории, но «общие истины и предписания» (И.И. Эшенбург); выделялась в особый род литературный (наряду с эпосом, лирикой, драмой). Древнейший образец дидактической литературы - гексаметрическая поэма «Труды и дни» Гесиода (VIII век до нашей эры), содержащая нравственные предписания, а также практические рекомендации по сельскому хозяйству и мореплаванию. Поэтическая форма была использована для изложения филос. идей досократиками (Ксенофан, Парменид, Эмпедокл). Чрезвычайное разнообразие тем характерно для дидактической литературы эпохи эллинизма: дидактические поэмы посвящаются астрономии (Арат), географии (Дионисий Периегет, II век нашей эры), специальная проблемам медицины (поэмы Никандра Колофонского) и многие другие. Наиболее известные произведения римской дидактической литературы - поэмы «О природе вещей» Лукреция, «Георгики» Вергилия, «Наука любви» и «Лекарство от любви» Овидия, а также «Наука поэзии» Горация - первый в ряду европейских стихотворных трактатов о поэтическом мастерстве (М. Дж. Вида, Н. Буало и другие). Широкое распространение дидактическая литература получает и в древневосточных литературах (среди наиболее известных памятников - китайская «Дао дэ цзин», индийская «Панчатантра»).
Расцвет дидактической литературы связан с эпохой Средневековья. В этот период создавались многочисленные своды практических предписаний, относящиеся к различным жизненным ситуациям: сборники моральных наставлений (в том числе русское «Поучение» Владимира Всеволодовича Мономаха, «Домострой»), застольных правил, принципов куртуазно-любовного поведения, толкований снов, гастрономических рецептов, руководств по охоте, практических сведений о животных (бестиарии), камнях (лапидарии), растениях и тому подобном. Типичным для дидактической литературы становится обращение к аллегории, позволяющей выразить в образной форме отвлечённые морально-религ. идеи: многочисленные поэмы о борьбе добродетелей и грехов (их прототип - «Психомахия» Пруденция, конец IV века), рая и ада; о союзе, или «браке», семи свободных искусств; о принципах любовно-куртуазной «науки» («Роман о Розе») и тому подобном. В рамках моралистической литературы, разъяснявшей основы праведной жизни, к началу XV века оформляется особый жанр наставления в «искусстве умирать» (ars moriendi), где излагались правила предсмертной борьбы с дьяволом. Последний взлёт дидактической литературы относится к концу XVII-XVIII векам, когда были предприняты попытки выразить в художественно-поэтической форме антропологические, философские, научные и религиозные идеи Просвещения (философско-политический роман «Приключения Телемака» Ф. Фенелона, 1699 год; «Опыт о человеке» А. Поупа, 1732-1734 годы; «Письмо о пользе стекла» М.В. Ломоносова, 1753 год; стихотворение «Метаморфоза растений» И.В. Гёте, 1798 год, и другие). В эпоху романтизма формируется представление о несовместимости художественных и дидактических задач. Дидактический род исчезает из художественной литературы; в XIX-XX века элементы дидактики сохраняют своё значение в детской литературе, в отдельных литературных направлениях (социалистический реализм) и у отдельных авторов (например, у Б. Брехта).