DICTATUS PAPAE

DICTATUS PAPAE (лат.) (Речение папы) - документ, составленный в 1075 году Григорием VII и излагающий идею главенстве духовной власти над светской.

В отличие от прочих папских документов, Dictatus papae не был подписан, не имеет он также ни заглавия, ни введения ни заключения. Документ состоит из 27 пронумерованных утверждений. Долгое время считалось, что Dictatus papae, как и «Лжеисидоровы декреталии» — подделка, однако теперь доказана подлинность документа. Тем не менее, нет сомнений в том, что документ не получил никакого официального статуса и представляет лишь собой лишь набросок, вероятно, записи, сделанные при чтении различных сборников канонического права .

Все вопросы, которые рассматриваются в документе, имели большое значение в эпоху григорианской реформы. Dictatus papae провозглашает верховный авторитет папы в церкви, верховенство юрисдикции папы римского над юрисдикцией всех светских властителей. Поскольку Dictatus papae появился во время борьбы за инвеституру, в документе утверждалось, что папа обладает правом посвящения и смещения епископов. 5 утверждений из 27 посвящены примату власти папы над императорской властью.

В документе говорится, что папа может смещать императора и освобождать вассалов от вассальной присяги, если их сеньор совершил грех. Dictatus papae отражал, вероятно, воззрения Григория VII на свои права. В 1076 г. этот папа отлучил императора Генриха IV от церкви объявил его низложенным и спровоцировал тем самым восстание в империи.

Dictatus papae, практически не известный в эпоху его составления, чрезвычайно важен в качестве исторического источника, поскольку отражает образ мысли Григория VII.

Иллюстрации:

Dictatus papae.