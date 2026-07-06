ДИБИЧ ИВАН ИВАНОВИЧ

ДИБИЧ (Diebitsch), Ди­бич-За­бал­кан­ский ИВАН ИВАНОВИЧ (Ио­ганн Карл Фрид­рих Ан­тон) - российский военачальник, генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант, граф.

Сын прусского офи­це­ра, пе­ре­шед­ше­го в 1798 году на российскую служ­бу. Учил­ся в Бер­лин­ском ка­дет­ском кор­пу­се, в 1801 году за­чис­лен пра­пор­щи­ком в лейб-гвардейский Се­мё­нов­ский полк. Уча­ст­ник русско-ав­ст­ро-французской вой­ны 1805 года и русско-прусско-французской вой­ны 1806-1807 годов. От­ли­чил­ся в Ау­стер­лиц­ком сра­же­нии 1805 года (на­гра­ж­дён зо­ло­той шпа­гой с над­пи­сью «За храб­рость») и Фрид­ланд­ском сра­же­нии 1807 года. В Отечественную вой­ну 1812 года обер-квар­тир­мей­стер 1-го пехотного кор­пу­са (при­кры­вав­ше­го Санкт-Пе­тер­бург), в за­гра­нич­ных по­хо­дах рос­сий­ской ар­мии 1813-1814 годов генерал-квар­тир­мей­стер ар­мии генерал от ка­ва­ле­рии П.Х. Вит­ген­штей­на, за­тем - со­юз­ных российско-прусских войск. С 1815 года начальник шта­ба российской 1-й ар­мии. В 1821 году со­про­во­ж­дал императора Алек­сан­д­ра I на Лай­бах­ский кон­гресс и во­шёл в круг его до­ве­рен­ных лиц. С 1823 года член Государственного со­ве­та. С 1824 года начальник Главного шта­ба и управ­ляю­щий квар­тир­мей­стер­ской ча­стью. В 1825 году ру­ко­во­дил аре­ста­ми де­каб­ри­стов во 2-й ар­мии. В 1827 году как до­ве­рен­ное ли­цо им­пе­ра­то­ра ко­ман­ди­ро­ван на Кав­каз для рас­сле­до­ва­ния кон­флик­та ме­ж­ду ге­не­ра­ла­ми А.П. Ер­мо­ло­вым и И.Ф. Пас­ке­ви­чем. В русско-турецкую вой­ну 1828-1829 годов, на­хо­дясь при глав­но­ко­мандующем П.Х. Вит­ген­штей­не, фак­ти­че­ски ру­ко­во­дил во­енными дей­ст­вия­ми, а с февраля 1829 года стал глав­но­ко­ман­дую­щим. Российские вой­ска под ко­мандованием Дибича одер­жа­ли по­бе­ду при Ку­лев­че, ов­ла­де­ли тур. кре­по­стью Си­ли­ст­рия, со­вер­ши­ли по­ход че­рез Бал­ка­ны к Ан­д­риа­но­по­лю (соз­дав уг­ро­зу за­хва­та Стам­бу­ла). За ус­пеш­ный ис­ход вой­ны Дибич по­лу­чил по­чёт­ную при­став­ку к фа­ми­лии - «За­бал­кан­ский». С декабря 1830 года глав­но­ко­мандующий российской ар­ми­ей, на­прав­лен­ной на по­дав­ле­ние Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов . Умер от хо­ле­ры, пер­во­на­чаль­но по­хо­ро­нен в деревне Длот­то­вень (ны­не Длу­тов) близ города Лодзь. В 1833 году прах Дибича пе­ре­не­сён на Вол­ков­ское лю­те­ран­ское клад­би­ще в Санкт-­Пе­тер­бур­ге.

Иллюстрация:

И.И. Ди­бич. Порт­рет ра­бо­ты Дж. Доу. Эр­ми­таж (С.-Пе­тер­бург).

Архив БРЭ.