ДИБИЧ ИВАН ИВАНОВИЧ
ДИБИЧ (Diebitsch), Дибич-Забалканский ИВАН ИВАНОВИЧ (Иоганн Карл Фридрих Антон) - российский военачальник, генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант, граф.
Сын прусского офицера, перешедшего в 1798 году на российскую службу. Учился в Берлинском кадетском корпусе, в 1801 году зачислен прапорщиком в лейб-гвардейский Семёновский полк. Участник русско-австро-французской войны 1805 года и русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов. Отличился в Аустерлицком сражении 1805 года (награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость») и Фридландском сражении 1807 года. В Отечественную войну 1812 года обер-квартирмейстер 1-го пехотного корпуса (прикрывавшего Санкт-Петербург), в заграничных походах российской армии 1813-1814 годов генерал-квартирмейстер армии генерал от кавалерии П.Х. Витгенштейна, затем - союзных российско-прусских войск. С 1815 года начальник штаба российской 1-й армии. В 1821 году сопровождал императора Александра I на Лайбахский конгресс и вошёл в круг его доверенных лиц. С 1823 года член Государственного совета. С 1824 года начальник Главного штаба и управляющий квартирмейстерской частью. В 1825 году руководил арестами декабристов во 2-й армии. В 1827 году как доверенное лицо императора командирован на Кавказ для расследования конфликта между генералами А.П. Ермоловым и И.Ф. Паскевичем. В русско-турецкую войну 1828-1829 годов, находясь при главнокомандующем П.Х. Витгенштейне, фактически руководил военными действиями, а с февраля 1829 года стал главнокомандующим. Российские войска под командованием Дибича одержали победу при Кулевче, овладели тур. крепостью Силистрия, совершили поход через Балканы к Андрианополю (создав угрозу захвата Стамбула). За успешный исход войны Дибич получил почётную приставку к фамилии - «Забалканский». С декабря 1830 года главнокомандующий российской армией, направленной на подавление Польского восстания 1830-1831 годов. Умер от холеры, первоначально похоронен в деревне Длоттовень (ныне Длутов) близ города Лодзь. В 1833 году прах Дибича перенесён на Волковское лютеранское кладбище в Санкт-Петербурге.
Иллюстрация:
И.И. Дибич. Портрет работы Дж. Доу. Эрмитаж (С.-Петербург).
Архив БРЭ.