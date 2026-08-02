ДИББУК

ДИББУК (евр. דיבוק; букв. - при­ле­п­ле­ние) - в еврейских народных поверьях - злой дух, который вселяется в человека, но не сливается с ним, сохраняя самостоятельность, овладевает душой, говорит устами жертвы, причиняет душевный недуг.

Рас­ска­зы о все­ле­нии зло­го ду­ха бы­ли ха­рак­тер­ной чер­той еврейских на­род­ных по­ве­рий пе­рио­да Вто­ро­го Хра­ма , со­дер­жат­ся они и в тал­му­дической и мид­ра­ши­ст­ской литературе. Сви­де­тель­ст­ва о все­ле­нии и из­гна­нии зло­го ду­ха (бе­са) пред­став­ле­ны так­же в Еван­ге­ли­ях (ср. Мф. 8:28-32; 12:43-45). Впо­след­ст­вии ран­ние по­ве­рья бы­ли до­пол­не­ны сфор­ми­ро­вав­шим­ся в те­че­ние XIII века в каб­ба­ли­стической сре­де пред­став­ле­ни­ем о вре­мен­ном все­ле­нии зло­го ду­ха в те­ло че­ло­ве­ка (иб­бур), пе­ре­се­ле­нии душ (гил­гул), при­об­ре­те­нии ду­шой не­по­гре­бён­но­го че­ло­ве­ка вре­до­нос­ной при­ро­ды. Со­во­куп­ность этих пред­став­ле­ний ста­ла ос­но­вой фор­ми­ро­ва­ния по­ве­рий о Диббуке.

Пер­вые све­де­ния об из­гна­нии Диббука от­но­сят­ся к середине XVI века; сам тер­мин «Диббук» во­шёл в упот­реб­ле­ние в еврейской литературе с XVII века. Диббук рас­смат­ри­вал­ся как ду­ша, отя­го­щён­ная гре­ха­ми, вслед­ст­вие сво­ей тём­ной при­ро­ды все­лив­шая­ся в те­ло че­ло­ве­ка, со­вер­шив­ше­го тай­ный грех , и ут­ра­тив­шая спо­соб­ность к пе­ре­се­ле­нию. Путь из­гна­ния Диббука пре­ду­смат­ри­вал ли­бо от­вер­же­ние Диббуку воз­мож­но­сти пе­ре­се­ле­ния, ли­бо нис­про­вер­же­ние его в ад. Про­бле­ма­ти­ка, свя­зан­ная с пред­став­ле­ния­ми о Диббуке, рас­смот­ре­на в сочинении «Кни­га ви­де­ний» («Се­фер ха-Хе­зио­нот») Хаи­ма Ви­та­ла, «Дух жиз­ни» («Ниш­мат ха­им», 1651) еврейского эру­ди­та и об­щественного дея­те­ля Ма­ну­эля Диа­са Су­эй­ру (Ме­наш­ше бен Ис­ра­эля, 1604-1657) и др.

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