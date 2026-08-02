ДИББУК
ДИББУК (евр. דיבוק; букв. - прилепление) - в еврейских народных поверьях - злой дух, который вселяется в человека, но не сливается с ним, сохраняя самостоятельность, овладевает душой, говорит устами жертвы, причиняет душевный недуг.
Рассказы о вселении злого духа были характерной чертой еврейских народных поверий периода Второго Храма, содержатся они и в талмудической и мидрашистской литературе. Свидетельства о вселении и изгнании злого духа (беса) представлены также в Евангелиях (ср. Мф. 8:28-32; 12:43-45). Впоследствии ранние поверья были дополнены сформировавшимся в течение XIII века в каббалистической среде представлением о временном вселении злого духа в тело человека (иббур), переселении душ (гилгул), приобретении душой непогребённого человека вредоносной природы. Совокупность этих представлений стала основой формирования поверий о Диббуке.
Первые сведения об изгнании Диббука относятся к середине XVI века; сам термин «Диббук» вошёл в употребление в еврейской литературе с XVII века. Диббук рассматривался как душа, отягощённая грехами, вследствие своей тёмной природы вселившаяся в тело человека, совершившего тайный грех, и утратившая способность к переселению. Путь изгнания Диббука предусматривал либо отвержение Диббуку возможности переселения, либо ниспровержение его в ад. Проблематика, связанная с представлениями о Диббуке, рассмотрена в сочинении «Книга видений» («Сефер ха-Хезионот») Хаима Витала, «Дух жизни» («Нишмат хаим», 1651) еврейского эрудита и общественного деятеля Мануэля Диаса Суэйру (Менашше бен Исраэля, 1604-1657) и др.