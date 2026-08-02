ДИБ МУХАММЕД
ДИБ МУХАММЕД (араб. محمد ديب, фр. Mohammed Dib) - алжирский писатель.
Один из основоположников новой национальной алжирской литературы. Писал на французском языке.
Учился в Алжирском университете. В 1959 году был вынужден эмигрировать во Францию.
В трилогии романов «Алжир» («Большой дом» («La grande maison», 1952, русский перевод 1955), «Пожар» («L’incendie», 1954, русский перевод 1956), «Ремесло ткача» («Le métier à tisser», 1957, русский перевод 1959)) воспроизведены картины из жизни довоенного Алжира; в романах «Бег по дикому брегу» («Cours sur la rive sauvage», 1964), «Кто помнит о море» («Qui se souvient de la mèr», 1962, русский перевод 1989), «Пляска смерти» («La Danse du roi», 1968, русский перевод 1989) и др. показаны трагические последствия войны в Алжире.
Тема диалога восточной и западной культур, связанная с присутствием в Европе северо-африканских эмигрантов, поднята в романной тетралогии «Террасы Орсоля» («Les terrasses d’Orsol», 1985), «Сон Евы» («Le Sommeil d’Éve», 1989), «Мрамор снегов» («Neiges de marbre», 1990), «Инфанта мавра» («L’infante maure», 1994).
Философское осмысление проблем современной цивилизации отражено в романах «Говорящее дерево» («L’arbre à dires», 1998), «Как жужжание пчелиного роя» («Comme un bruit d’abeilles», 2001) и др.
Автор поэтических сборников «Тень хранительницы» («Ombre gardienne», 1961), «Вселюбовь» («Omneros», 1975), «Одинокое сердце» («Le Cœur insulaire», 2000) и др., а также новелл, драматических произведений.
Сочинения:
Романы. М., 1989