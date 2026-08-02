ДИБ МУХАММЕД

ДИБ МУХАММЕД (араб. محمد ديب‎, фр. Mohammed Dib) - алжирский писатель.

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков но­вой национальной алжирской литературы. Пи­сал на французском языке.

Учил­ся в Ал­жир­ском университете. В 1959 году был вы­ну­ж­ден эмиг­ри­ро­вать во Фран­цию.

В три­ло­гии ро­ма­нов «Ал­жир» («Боль­шой дом» («La grande maison», 1952, русский перевод 1955), «По­жар» («L’incendie», 1954, русский перевод 1956), «Ре­мес­ло тка­ча» («Le métier à tisser», 1957, русский перевод 1959)) вос­про­из­ве­де­ны кар­ти­ны из жиз­ни до­во­ен­но­го Ал­жи­ра; в ро­ма­нах «Бег по ди­ко­му бре­гу» («Cours sur la rive sauvage», 1964), «Кто пом­нит о мо­ре» («Qui se souvient de la mèr», 1962, русский перевод 1989), «Пля­ска смер­ти» («La Danse du roi», 1968, русский перевод 1989) и др. по­ка­за­ны тра­гические по­след­ст­вия вой­ны в Ал­жи­ре.

Те­ма диа­ло­га вос­точ­ной и за­пад­ной куль­тур, свя­зан­ная с при­сут­ст­ви­ем в Ев­ро­пе северо-африканских эмиг­ран­тов, под­ня­та в ро­ман­ной тет­ра­ло­гии «Тер­ра­сы Ор­со­ля» («Les terrasses d’Or­sol», 1985), «Сон Евы» («Le Sommeil d’Éve», 1989), «Мра­мор сне­гов» («Nei­ges de marbre», 1990), «Ин­фан­та мав­ра» («L’infante maure», 1994).

Фи­лософское ос­мыс­ле­ние про­блем современной ци­ви­ли­за­ции от­ра­же­но в ро­ма­нах «Го­во­ря­щее де­ре­во» («L’arbre à dires», 1998), «Как жуж­жа­ние пче­ли­но­го роя» («Comme un bruit d’abeil­les», 2001) и др.

Ав­тор по­этических сборников «Тень хра­ни­тель­ни­цы» («Ombre gar­dien­ne», 1961), «Все­лю­бовь» («Om­neros», 1975), «Оди­но­кое серд­це» («Le Cœur insulaire», 2000) и др., а так­же но­велл , дра­ма­тических про­из­ве­де­ний.

Сочинения :

Ро­ма­ны. М., 1989