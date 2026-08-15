ДИАЗ НАРСИС
ДИАЗ НАРСИС (Нарсис Виржилио Диас де ла Пенья; фр. Narcisso Virgilio Díaz de la Peña) - французский живописец и литограф.
Родился в семье испанских иммигрантов.
С 1823 года работал на фарфоровой мануфактуре А. Жилле, где познакомился с его племянником - Ж. Дюпре. Занимался живописью по фарфору, что позднее сказалось в любви Диаза к чистым, звучным тонам в живописи; около 1827 года брал уроки у лилльского художника Ф. Сушона (ученика Ж.Л. Давида); в Лувре копировал работы старых мастеров. Участвовал в парижских Салонах (1831-1844). Испытал влияние Э. Делакруа, французского ориентализма («В турецком саду», Музей изящных искусств, Бостон). Обращаясь к мифологии, трактовал её в духе изящного гедонизма XVIII века («Венера и Адонис», 1848; «Нимфа и амуры», 1852, обе - Лувр, Париж).
Индивидуальность Диаза с наибольшей полнотой проявилась в пейзажной живописи. С 1835 года работал в лесу Фонтенбло, излюбленном месте французских пейзажистов; в 1837 году познакомился с Т. Руссо и вошёл в число мастеров барбизонской школы. В сравнении с другими барбизонцами Диаз более романтичен и эмоционален; любил эффекты необычного освещения (пламенеющие закаты, бурные грозы и т.п.), его пейзажи часто оживлены жанровыми сценками с живописными персонажами («Цыгане», 1848, Эрмитаж, Санкт-Петербург; «Приближение грозы», 1871; «Осень в Фонтенбло», 1872, обе - ГМИИ; «Лес Фонтенбло», 1874, Метрополитен-музей, Нью-Йорк, и др.). Около 1863 года Диаз сблизился с будущими импрессионистами (О. Ренуаром, К. Моне, А. Сислеем, также с Ф. Базилем), высоко ценившими утончённую живописную технику Диаза и его колоризм; в свою очередь Диаз в поздних работах испытал воздействие импрессионизма. Работал также в технике литографии («Девушки в лесу» и др.).
Иллюстрация;
Н. Диаз. «В лесу». 1855. Музей Орсе (Париж). Архив БРЭ.