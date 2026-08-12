ДИАТРИБА

ДИАТРИБА (греч. διατριβή - бе­се­да) - жанр античной литературы .

Пред­став­ля­ла со­бой пуб­лич­ную речь на фи­ло­соф­ские и мо­раль­ные те­мы на­зи­да­тель­ного или уве­ще­вательного ха­рак­те­ра; от­ли­ча­лась жи­во­стью об­ра­зов и язы­ком, при­бли­жен­ным к раз­го­вор­но­му.

Сло­жи­лась в III веке до н.э. у фи­ло­со­фов-ки­ни­ков (Бион из Бо­рис­фе­на и др.). Сре­ди ав­то­ров диатриб - Фи­лон Алек­сан­д­рий­ский, Эпик­тет, Лу­ки­ан .

Ока­за­ла влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние жан­ра рим­ской сти­хот­вор­ной са­ти­ры, позд­нее - хри­сти­ан­ской про­по­ве­ди. В ши­ро­ком смыс­ле - гнев­ная об­ли­чительная уст­ная или пись­мен­ная речь.

Смотрите так­же Пам­флет , Ин­век­ти­ва .

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