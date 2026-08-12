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ДИАТРИБА
ДИАТРИБА (греч. διατριβή - беседа) - жанр античной литературы.
Представляла собой публичную речь на философские и моральные темы назидательного или увещевательного характера; отличалась живостью образов и языком, приближенным к разговорному.
Сложилась в III веке до н.э. у философов-киников (Бион из Борисфена и др.). Среди авторов диатриб - Филон Александрийский, Эпиктет, Лукиан.
Оказала влияние на формирование жанра римской стихотворной сатиры, позднее - христианской проповеди. В широком смысле - гневная обличительная устная или письменная речь.
Смотрите также Памфлет, Инвектива.
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