ДИАТОНИКА

ДИАТОНИКА (греч. διάτονον γένος - диа­то­ни­че­ский род; от δια... - че­рез и τόνος - на­тя­же­ние, це­лый тон; διατονιϰός - рас­тя­ну­тый, т.е. пе­ре­хо­дя­щий от то­на к тону) - семиступенная интервальная система, все звуки которой могут быть расположены по чистым квинтам и/или квартам.

Слу­жит ос­но­вой диа­то­нического зву­ко­ря­да (диа­то­нические гам­мы) - вос­хо­дя­ще­го или нис­хо­дя­ще­го по­сле­до­ва­ния зву­ков диатоники со спе­ци­фическим че­ре­до­ва­ни­ем иду­щих под­ряд 2-3 це­лых то­нов и по­лу­то­на (в от­ли­чие от хро­ма­ти­че­ской гам­мы из од­них по­лу­то­нов, це­ло­тон­ной гам­мы, зву­ко­ря­дов сим­мет­рич­ных ла­дов). В ев­ропейской музыкальной тра­ди­ции диа­то­ническая гам­ма вос­при­ни­ма­ет­ся как мак­си­маль­но про­стое и ров­ное дви­же­ние (во­пре­ки не­ра­вен­ст­ву се­кунд по ве­ли­чи­не), наи­бо­лее ес­тественная ос­но­ва кан­ти­ле­ны, ме­ло­дии.

Ин­тер­ва­лы диатоники по­лу­ча­ют­ся в пре­де­лах вос­хо­дя­щей или нис­хо­дя­щей це­пи из 6 квинт (кварт).

Ко­ли­че­ст­во ин­тер­ва­лов каког-либо ви­да в диатонике рав­но раз­но­сти ме­ж­ду чис­лом зву­ков сис­те­мы (7) и чис­лом квин­то­вых (квар­то­вых) ша­гов, об­ра­зую­щих дан­ный ин­тер­вал.

Диа­то­нич­ны и все ак­кор­ды, вклю­чаю­щие толь­ко ин­тер­ва­лы диатоники. Эти ин­тер­ва­лы диа­то­нич­ны и то­гда, ко­гда они об­ра­зу­ют­ся хро­ма­ти­че­ски­ми сту­пе­ня­ми (например, des-f в C-dur; см. Хро­ма­тизм в му­зы­ке); то же ка­са­ет­ся и ак­кор­дов. По Г.Л. Ка­туа­ру, раз­ли­ча­ют­ся ин­тер­ва­лы и ак­кор­ды соб­ст­вен­но диа­то­ни­че­ские (например, c-e-g-h в C-dur) и диа­то­ни­че­ские по су­ще­ст­ву, но хро­ма­ти­че­ские по по­ло­же­нию (например, c-e-g-h в H-dur).

Диатоника (диáтон) - один из ро­дов древнегреческого ме­ло­са (на­ря­ду с хро­мой и энар­мо­ни­ей; см. Роды интервальных систем). К диатонике от­но­сят­ся зву­ко­ря­ды цер­ков­ных ла­дов, ла­дов народной му­зы­ки (см. На­ту­раль­ные ла­ды ). Близ­ки к диатонике ла­ды, в ос­но­ве ко­то­рых ле­жит диа­то­нический зву­ко­ряд, но ко­то­рые име­ют и хро­ма­ти­че­ские ин­тер­ва­лы (гар­мо­ни­че­ские ми­нор и ма­жор и др.). Ус­лов­но к диатонике от­но­сят мик­со­диа­то­ни­че­ский (т.е. сме­шан­но-диа­то­ни­че­ский) род - рас­ши­ре­ние диатоники до 8 сту­пе­ней [западноев­ропейский цер­ков­ный зву­ко­ряд, вклю­чаю­щий зву­ки си-бе­кар (♮ ­durum, букв. - твёр­дое b) и си-бе­моль (♭ molle, букв. - мяг­кое b), ко­то­рые ни­ко­гда не со­сед­ст­ву­ют друг с дру­гом и не об­ра­зу­ют хро­ма­ти­че­ских ин­тер­ва­лов; древнерусский оби­ход­ный зву­ко­ряд].

Струк­ту­ра древ­ней (ан­тич­ной, сред­не­ве­ко­вой) диатоники бы­ла стро­го квин­то­вой (в свя­зи с пи­фа­го­ро­вым стро­ем). По ме­ре раз­ви­тия ак­кор­до­во-гар­мо­нической сис­те­мы диатоника струк­тур­но ре­ор­га­ни­зо­ва­лась, ста­ла квин­то-тер­цо­вой (на схе­ме - со­от­вет­ст­ву­ет квин­те, // – тер­ции):

Квин­то-тер­цо­вая диатоника ле­жит в ос­но­ве клас­сической функ­цио­наль­ной ма­жор­но-ми­нор­ной то­наль­но­сти. В свя­зи с не­замк­ну­то­стью ря­да 6 квинт и, со­от­вет­ст­вен­но, воз­мож­но­стью мно­го­крат­ной транс­по­зи­ции воз­ни­ка­ет ог­ром­ное мо­ду­ля­ци­он­ное про­стран­ст­во - ба­за круп­ных клас­сических форм (см. Мо­ду­ля­ция ). В XIX-XX веках по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние диатоника народного скла­да (у Ф. Шо­пе­на, Э. Гри­га, М.П. Му­сорг­ско­го , Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, А.К. Ля­до­ва, И.Ф. Стра­вин­ско­го, С.С. Про­кофь­е­ва, Р.К. Щед­ри­на), в том числе дис­со­нант­ная диа­то­ни­ка.

Иллюстрация:

М. Ра­вель. Па­ва­на на смерть ин­фан­ты (1899). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)