ДИАТОНИКА
ДИАТОНИКА (греч. διάτονον γένος - диатонический род; от δια... - через и τόνος - натяжение, целый тон; διατονιϰός - растянутый, т.е. переходящий от тона к тону) - семиступенная интервальная система, все звуки которой могут быть расположены по чистым квинтам и/или квартам.
Служит основой диатонического звукоряда (диатонические гаммы) - восходящего или нисходящего последования звуков диатоники со специфическим чередованием идущих подряд 2-3 целых тонов и полутона (в отличие от хроматической гаммы из одних полутонов, целотонной гаммы, звукорядов симметричных ладов). В европейской музыкальной традиции диатоническая гамма воспринимается как максимально простое и ровное движение (вопреки неравенству секунд по величине), наиболее естественная основа кантилены, мелодии.
Интервалы диатоники получаются в пределах восходящей или нисходящей цепи из 6 квинт (кварт).
Количество интервалов каког-либо вида в диатонике равно разности между числом звуков системы (7) и числом квинтовых (квартовых) шагов, образующих данный интервал.
Диатоничны и все аккорды, включающие только интервалы диатоники. Эти интервалы диатоничны и тогда, когда они образуются хроматическими ступенями (например, des-f в C-dur; см. Хроматизм в музыке); то же касается и аккордов. По Г.Л. Катуару, различаются интервалы и аккорды собственно диатонические (например, c-e-g-h в C-dur) и диатонические по существу, но хроматические по положению (например, c-e-g-h в H-dur).
Диатоника (диáтон) - один из родов древнегреческого мелоса (наряду с хромой и энармонией; см. Роды интервальных систем). К диатонике относятся звукоряды церковных ладов, ладов народной музыки (см. Натуральные лады). Близки к диатонике лады, в основе которых лежит диатонический звукоряд, но которые имеют и хроматические интервалы (гармонические минор и мажор и др.). Условно к диатонике относят миксодиатонический (т.е. смешанно-диатонический) род - расширение диатоники до 8 ступеней [западноевропейский церковный звукоряд, включающий звуки си-бекар (♮ durum, букв. - твёрдое b) и си-бемоль (♭ molle, букв. - мягкое b), которые никогда не соседствуют друг с другом и не образуют хроматических интервалов; древнерусский обиходный звукоряд].
Структура древней (античной, средневековой) диатоники была строго квинтовой (в связи с пифагоровым строем). По мере развития аккордово-гармонической системы диатоника структурно реорганизовалась, стала квинто-терцовой (на схеме - соответствует квинте, // – терции):
Квинто-терцовая диатоника лежит в основе классической функциональной мажорно-минорной тональности. В связи с незамкнутостью ряда 6 квинт и, соответственно, возможностью многократной транспозиции возникает огромное модуляционное пространство - база крупных классических форм (см. Модуляция). В XIX-XX веках получила распространение диатоника народного склада (у Ф. Шопена, Э. Грига, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, А.К. Лядова, И.Ф. Стравинского, С.С. Прокофьева, Р.К. Щедрина), в том числе диссонантная диатоника.
Иллюстрация:
М. Равель. Павана на смерть инфанты (1899). Архив БРЭ.