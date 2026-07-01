ДИАСПОРА

ДИАСПОРА (греческий διασπορά - рас­сея­ние, от διασπείρω - рас­сеи­вать, раз­бра­сы­вать, разъ­е­ди­нять) - первоначально совокупность еврейских общин, образовавшихся в различных частях ойкумены в результате исхода евреев из Палестины после разрушения Первого и Второго Храмов (VI век до нашей эры и I век нашей эры).

Ис­хо­дя из это­го по­ни­ма­ния, тер­мин «Диаспора» дол­гое вре­мя свя­зы­ва­ли с из­гна­ни­ем и пе­ре­даю­щей­ся от по­ко­ле­ния к по­ко­ле­нию кол­лек­тив­ной па­мя­тью о по­ки­ну­той ро­ди­не. Со­глас­но та­кой, су­жен­ной трак­тов­ке диаспоры, до сих пор имею­щей сво­их сто­рон­ни­ков, ино­гда к ди­ас­пор­ным, кро­ме ев­ре­ев, при­чис­ля­ют и пред­ста­ви­те­лей других на­ро­дов со схо­жей судь­бой (ар­мя­не, гре­ки). С конца 1980-х годов по­лу­чи­ла раз­ви­тие про­ти­во­по­лож­ная тен­ден­ция в по­ни­ма­нии диаспоры, со­стоя­щая в рас­про­стра­не­нии по­ня­тия диаспоры на мно­же­ст­во экс­пат­рии­ро­ван­ных эт­ни­че­ских мень­шинств, вклю­чая те из них, ко­то­рые дос­тиг­ли вы­со­кой ста­дии вы­ну­ж­ден­ной или доб­ро­воль­ной ас­си­ми­ля­ции, а так­же груп­пы, ко­то­рые, про­жи­вая за пре­де­ла­ми основной эт­нической тер­ри­то­рии, уже счи­та­ют се­бя ав­то­хто­на­ми по от­но­ше­нию к тер­рито­рии сво­его ны­неш­не­го рас­се­ле­ния.

Боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей схо­дит­ся на том, что по­ня­тие диаспора оп­ре­де­ля­ет­ся 3 при­зна­ка­ми. 1) Соб­ст­вен­но рас­сея­ние - рас­се­ле­ние на­ро­да или его час­ти за пре­де­ла­ми основной эт­нической тер­ри­то­рии (эт­нической, ис­то­рической ро­ди­ны) в ре­зуль­та­те ми­гра­ций различных ти­пов ли­бо из­ме­не­ния государственных гра­ниц. Дан­ный при­знак яв­ля­ет­ся не­об­хо­ди­мым, но не­дос­та­точ­ным для оп­ре­де­ле­ния эт­нического мень­шин­ст­ва в ка­че­ст­ве диаспоры. 2) Со­хра­не­ние на про­тя­же­нии жиз­ни не­сколь­ких по­ко­ле­ний эт­но­куль­тур­ной иден­тич­но­сти, слу­жа­щей гра­ни­цей ме­ж­ду ди­ас­пор­ной груп­пой и, как пра­ви­ло, бо­лее мно­го­чис­лен­ным при­ни­маю­щим об­ще­ст­вом. Та­кая иден­тич­ность час­то под­дер­жи­ва­ет­ся различными ин­сти­ту­та­ми, свя­зы­ваю­щи­ми груп­пу как с ро­ди­ной, так и с родственными об­щи­на­ми в других стра­нах. 3) Осо­бое от­но­ше­ние к ре­аль­ной или во­об­ра­жае­мой ро­ди­не, на ко­то­рую про­дол­жа­ют ори­ен­ти­ро­вать­ся эмо­цио­наль­но и/или по­ли­ти­че­ски чле­ны диаспоры. Оно пред­ста­ёт в ви­де ши­ро­ко­го кон­ти­нуу­ма чувств и форм по­ве­де­ния - от хра­ни­мой в се­мье па­мя­ти о сво­ём про­ис­хо­ж­де­нии, со­хра­не­ния клю­че­вых эле­мен­тов куль­тур­но­го на­сле­дия (в том числе язы­ка) до ак­тив­но­го ин­те­ре­са к судь­бе ро­ди­ны и про­ис­хо­дя­щим там со­бы­ти­ям; от ре­гу­ляр­ных кон­так­тов с ос­тав­лен­ны­ми род­ст­вен­ни­ка­ми до уча­стия в «до­маш­них вы­бо­рах» и го­тов­но­сти сра­жать­ся за ро­ди­ну. На­зван­ные кри­те­рии долж­ны при­ме­нять­ся с учё­том при­чин пе­ре­се­ле­ния, си­туа­ции в стра­не ис­хо­да и по­ло­же­ния груп­пы в при­ни­маю­щем об­ще­ст­ве и го­су­дар­ст­ве. Например, при оцен­ке эт­но­куль­тур­ной от­ли­чи­тель­но­сти ди­ас­пор­ной груп­пы долж­ны учи­ты­вать­ся та­кие яв­ле­ния, как куль­тур­ный син­кре­тизм и куль­тур­ная гиб­ри­ди­за­ция. Су­ще­ст­ву­ют различные ти­по­ло­гии диаспор в за­ви­симо­сти от об­стоя­тельств «рас­сея­ния» груп­пы, ха­рак­те­ра эко­но­мической дея­тель­но­сти её чле­нов, осо­бен­но­стей их эт­нической иден­тич­но­сти, со­ци­аль­но-по­ли­тического ста­ту­са в при­ни­маю­щем об­ще­ст­ве. Обыч­но вы­де­ля­ют: диаспоры-жерт­вы, воз­ник­шие в ре­зуль­та­те во­енных кон­флик­тов и эт­нических пре­сле­до­ва­ний (ев­реи, ар­мя­не и другие); тор­го­вые, или по­сред­ни­че­ские, диаспоры (ар­мя­не, ки­тай­цы, ли­ван­цы и другие); тру­до­вые диаспоры (пред­ста­ви­те­ли эт­нических групп, по­ки­нув­шие ро­ди­ну по эко­но­мическим при­чи­нам); «им­пер­ские» диаспоры (например, бри­тан­цы). По­ни­ма­ние диаспоры за­ви­сит так­же от кон­цеп­ции эт­нич­но­сти, ко­то­рой при­дер­жи­ва­ет­ся тот или иной ис­сле­до­ва­тель. Сто­рон­ни­ки при­мор­диа­лиз­ма ви­дят диаспору груп­пой с чёт­ко за­дан­ны­ми гра­ни­ца­ми, по­доб­ной со­сло­вию или кас­те, ку­да по­па­да­ют по вро­ж­дён­но­му при­зна­ку эт­нич­но­сти (из­ра­иль­ский учё­ный Г. Шеф­фер); при­вер­жен­цы кон­ст­рук­ти­виз­ма, на­про­тив, апел­ли­ру­ют к чув­ст­вам и по­ве­де­нию ин­ди­ви­дов, ко­то­рые мо­гут ме­нять­ся в за­ви­си­мо­сти от мно­гих об­стоя­тельств их жиз­ни (В.А. Тиш­ков, американский ис­сле­до­ва­тель Р. Бру­бей­кер).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)