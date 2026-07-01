ДИАСПОРА
ДИАСПОРА (греческий διασπορά - рассеяние, от διασπείρω - рассеивать, разбрасывать, разъединять) - первоначально совокупность еврейских общин, образовавшихся в различных частях ойкумены в результате исхода евреев из Палестины после разрушения Первого и Второго Храмов (VI век до нашей эры и I век нашей эры).
Исходя из этого понимания, термин «Диаспора» долгое время связывали с изгнанием и передающейся от поколения к поколению коллективной памятью о покинутой родине. Согласно такой, суженной трактовке диаспоры, до сих пор имеющей своих сторонников, иногда к диаспорным, кроме евреев, причисляют и представителей других народов со схожей судьбой (армяне, греки). С конца 1980-х годов получила развитие противоположная тенденция в понимании диаспоры, состоящая в распространении понятия диаспоры на множество экспатриированных этнических меньшинств, включая те из них, которые достигли высокой стадии вынужденной или добровольной ассимиляции, а также группы, которые, проживая за пределами основной этнической территории, уже считают себя автохтонами по отношению к территории своего нынешнего расселения.
Большинство исследователей сходится на том, что понятие диаспора определяется 3 признаками. 1) Собственно рассеяние - расселение народа или его части за пределами основной этнической территории (этнической, исторической родины) в результате миграций различных типов либо изменения государственных границ. Данный признак является необходимым, но недостаточным для определения этнического меньшинства в качестве диаспоры. 2) Сохранение на протяжении жизни нескольких поколений этнокультурной идентичности, служащей границей между диаспорной группой и, как правило, более многочисленным принимающим обществом. Такая идентичность часто поддерживается различными институтами, связывающими группу как с родиной, так и с родственными общинами в других странах. 3) Особое отношение к реальной или воображаемой родине, на которую продолжают ориентироваться эмоционально и/или политически члены диаспоры. Оно предстаёт в виде широкого континуума чувств и форм поведения - от хранимой в семье памяти о своём происхождении, сохранения ключевых элементов культурного наследия (в том числе языка) до активного интереса к судьбе родины и происходящим там событиям; от регулярных контактов с оставленными родственниками до участия в «домашних выборах» и готовности сражаться за родину. Названные критерии должны применяться с учётом причин переселения, ситуации в стране исхода и положения группы в принимающем обществе и государстве. Например, при оценке этнокультурной отличительности диаспорной группы должны учитываться такие явления, как культурный синкретизм и культурная гибридизация. Существуют различные типологии диаспор в зависимости от обстоятельств «рассеяния» группы, характера экономической деятельности её членов, особенностей их этнической идентичности, социально-политического статуса в принимающем обществе. Обычно выделяют: диаспоры-жертвы, возникшие в результате военных конфликтов и этнических преследований (евреи, армяне и другие); торговые, или посреднические, диаспоры (армяне, китайцы, ливанцы и другие); трудовые диаспоры (представители этнических групп, покинувшие родину по экономическим причинам); «имперские» диаспоры (например, британцы). Понимание диаспоры зависит также от концепции этничности, которой придерживается тот или иной исследователь. Сторонники примордиализма видят диаспору группой с чётко заданными границами, подобной сословию или касте, куда попадают по врождённому признаку этничности (израильский учёный Г. Шеффер); приверженцы конструктивизма, напротив, апеллируют к чувствам и поведению индивидов, которые могут меняться в зависимости от многих обстоятельств их жизни (В.А. Тишков, американский исследователь Р. Брубейкер).