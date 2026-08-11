ДИАС РАМИРЕС, МАНУЭЛЬ

Диас Рамирес (исп. Díaz Ramírez), Мануэль — мексиканский политический деятель, историк.

Работал табачником, с юношеских лет активно участвовал в рабочем движении. В 1907—1919 жил в США, на Кубе, в странах Центральной Америки. Участвовал в рабочем движении США. Октябрьская революция 1917 в России способствовала переходу Д. Р. на позиции революционного марксизма . В 1918 в Веракрусе он организовал марксистской кружок, который стал первой коммунистической группой в Мексике . Под его руководством в 1919 в Мексике была создана коммунистическая партия. Он участвовал в создании Коммунистической федерации мексиканского пролетариата и возглавил ее печатный орган «Новая жизнь» («Vida nueva»). В 1921—1922 Д. Р. являлся генеральным секретарем мексиканской коммунистической партии, в 1921 был делегатом III конгресса Коминтерна (см. Коммунистический интернационал ) и 1-го конгресса Профинтерна в Москве. С 1930-х Д. Р. уделял много времени исследованию мексиканского рабочего движения. Автор книги «Исторические очерки рабочего и крестьянского движения в Мексике» («Apuntes históricos del movimiento obrero y campesino de Mexico»).

Лит.: Ортис Р. Коминтерн и конфликты в Мексиканской коммунистической партии. 1925—1926 гг. / Латиноамериканский альманах. 2011. № 11; Очерки новой и новейшей истории Мексики / Под ред. М. С. Альперовича, Н. М. Лаврова. М., 1960; Carr B. La izquierda mexicana a través del siglo XX. México, 1996; Jeifets L., Jeifets V., Huber P. Internacional comunista y América Latina. 1919—1943. Diccionario biográfico. Moscu—Ginebra, 2004; Meyer L. Historia de la revolución Mexicana. 1928—1934. El conflicto social y los gobiernos del maximato. México, 1978.