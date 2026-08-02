ДИАС ПОРФИРИО

ДИАС ПОРФИРИО (исп. Porfirio Díaz) - мексиканский государственный, политический и военный деятель.

Из бед­ной се­мьи. Учил­ся в се­ми­на­рии, Институте на­ук и ис­кусств Оа­ха­ки. В 1849 году на­чал изу­чать пра­во под ру­ко­вод­ством ме­ст­ных за­ко­но­ве­дов, в том числе бу­ду­ще­го пре­зи­ден­та Мек­си­ки ли­бе­ра­ла Б. Хуа­ре­са.

Уча­ст­во­вал в аме­ри­ка­но-­мек­си­кан­ской вой­не 1846-1848 годов. В 1854 году под­дер­жал на­чав­шее­ся в г. Ают­ла вос­ста­ние, на­прав­лен­ное на свер­же­ние дик­та­ту­ры А. Ло­пес де Сан­та-Аны. Впо­след­ст­вии уча­ст­во­вал в гражданской вой­не на сто­ро­не ли­бе­ра­лов. Во вре­мя анг­ло-фран­ко-ис­пан­ской ин­тер­вен­ции в Мек­си­ке 1861–1867 годов ко­ман­до­вал от­ря­да­ми национальной ар­мии (с 1866 года ге­не­рал). В 1867 и 1871 годах без­ус­пеш­но бал­ло­ти­ро­вал­ся на пост пре­зи­ден­та стра­ны. В 1871 году Диас, не­до­воль­ный ис­хо­дом го­ло­со­ва­ния, по­пы­тал­ся за­хва­тить власть. В 1876 году пред­при­нял но­вую по­пыт­ку на­сильственного за­хва­та вла­сти. До­бив­шись ус­пе­ха, на­зна­чил в 1877 году вне­оче­ред­ные пре­зи­дент­ские вы­бо­ры, на ко­то­рых его пол­но­мо­чия как гла­вы го­су­дар­ст­ва бы­ли под­твер­жде­ны (за­ни­мал пост пре­зи­ден­та в 1877-1880, 1884-1911 годах).

Диас ус­та­но­вил в Мек­си­ке дик­та­тор­ский ре­жим , от­ра­жав­ший ин­те­ре­сы круп­но­го ка­пи­та­ла и по­ме­щи­ков. Не­од­но­крат­но ме­нял кон­сти­ту­цию стра­ны, при­ос­та­но­вил дей­ст­вие гражданских сво­бод. При Диасе уси­ли­лась эко­но­мическая за­ви­си­мость Мек­си­ки от Ве­ли­ко­бри­та­нии и США. По­ли­ти­ка Диаса по­ста­ви­ла Мек­си­ку в 1910 году на грань фи­нан­со­вой ка­та­ст­ро­фы. С на­ча­лом Мек­си­кан­ской ре­во­лю­ции 1910-1917 годов Диас ос­та­вил свой пост (25 мая 1911 года) и бе­жал в Ев­ро­пу.