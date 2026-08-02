ДИАС ПОРФИРИО
ДИАС ПОРФИРИО (исп. Porfirio Díaz) - мексиканский государственный, политический и военный деятель.
Из бедной семьи. Учился в семинарии, Институте наук и искусств Оахаки. В 1849 году начал изучать право под руководством местных законоведов, в том числе будущего президента Мексики либерала Б. Хуареса.
Участвовал в американо-мексиканской войне 1846-1848 годов. В 1854 году поддержал начавшееся в г. Аютла восстание, направленное на свержение диктатуры А. Лопес де Санта-Аны. Впоследствии участвовал в гражданской войне на стороне либералов. Во время англо-франко-испанской интервенции в Мексике 1861–1867 годов командовал отрядами национальной армии (с 1866 года генерал). В 1867 и 1871 годах безуспешно баллотировался на пост президента страны. В 1871 году Диас, недовольный исходом голосования, попытался захватить власть. В 1876 году предпринял новую попытку насильственного захвата власти. Добившись успеха, назначил в 1877 году внеочередные президентские выборы, на которых его полномочия как главы государства были подтверждены (занимал пост президента в 1877-1880, 1884-1911 годах).
Диас установил в Мексике диктаторский режим, отражавший интересы крупного капитала и помещиков. Неоднократно менял конституцию страны, приостановил действие гражданских свобод. При Диасе усилилась экономическая зависимость Мексики от Великобритании и США. Политика Диаса поставила Мексику в 1910 году на грань финансовой катастрофы. С началом Мексиканской революции 1910-1917 годов Диас оставил свой пост (25 мая 1911 года) и бежал в Европу.