ДИАС ОРДАС ГУСТАВО
ДИАС ОРДАС ГУСТАВО (исп. Gustavo Díaz Ordaz) - мексиканский государственный и политический деятель.
Из семьи служащих.
По окончании в 1937 году юридического факультета Автономного университета штата Пуэбла занимался преподавательской деятельностью, работал в судебных и административных органах штата.
В 1943-1946 годах депутат Национального конгресса, в 1946-1952 годах сенатор. В 1952-1956 годах сотрудник Министерства внутренних дел, в 1958-1963 годах министр внутренних дел.
8 сентября 1964 года одержал победу на президентских выборах как кандидат от Институционно-революционной партии. Осноное внимание правительство Диаса Ордаса уделяло привлечению и регулированию иностранных капиталовложений в экономику Мексики, развитию сельского хозяйства, созданию системы ирригации. В 1967 году при активном содействии Диаса Ордаса был подписан Договор Тлателолко о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне.
2 октября 1968 года правительство Диаса Ордаса подавило студенческое выступление («резня в Тлателолко»), участники которого протестовали против однопартийной политической системы и огромных расходов на содержание государственного аппарата.
В 1970 году по истечении срока полномочий оставил пост президента. В 1977 году посол в Испании.