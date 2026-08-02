ДИАС ОРДАС ГУСТАВО

ДИАС ОРДАС ГУСТАВО (исп. Gustavo Díaz Ordaz) - мексиканский государственный и политический деятель.

Из се­мьи слу­жа­щих.

По окон­ча­нии в 1937 году юри­дического факультета Ав­то­ном­но­го университета шта­та Пу­эб­ла за­ни­мал­ся пре­по­да­ва­тель­ской дея­тель­но­стью, ра­бо­тал в су­деб­ных и административных ор­га­нах шта­та.

В 1943-1946 годах депутат Национального кон­грес­са, в 1946-1952 годах се­на­тор. В 1952-1956 годах со­труд­ник Министерства внутренних дел, в 1958-1963 годах министр внутренних дел.

8 сентября 1964 года одер­жал по­бе­ду на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах как кан­ди­дат от Ин­сти­ту­ци­он­но-ре­во­люционной пар­тии. Осноное вни­ма­ние пра­ви­тель­ст­во Диаса Ордаса уде­ля­ло при­вле­че­нию и ре­гу­ли­ро­ва­нию иностранных ка­пи­та­ло­вло­же­ний в эко­но­ми­ку Мек­си­ки, раз­ви­тию сельского хозяйства, соз­да­нию сис­те­мы ир­ри­га­ции. В 1967 году при ак­тив­ном со­дей­ст­вии Диаса Ордаса был под­пи­сан До­го­вор Тла­те­лол­ко о за­пре­ще­нии ядер­но­го ору­жия в Латинской Аме­ри­ке и Ка­риб­ском бас­сей­не.

2 октября 1968 года пра­ви­тель­ст­во Диаса Ордаса по­да­ви­ло сту­денческое вы­ступ­ле­ние («рез­ня в Тла­те­лол­ко»), уча­ст­ни­ки ко­то­ро­го про­тес­то­ва­ли про­тив од­но­пар­тий­ной по­ли­тической сис­те­мы и ог­ром­ных рас­хо­дов на со­дер­жа­ние государственного ап­па­ра­та.

В 1970 году по ис­те­че­нии сро­ка пол­но­мо­чий ос­та­вил пост пре­зи­ден­та. В 1977 году по­сол в Ис­па­нии.