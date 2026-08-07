ДИАС МОРИ, ХОСЕ ДЕ ЛА КРУС ПОРФИРИО

Диас Мори (исп. Díaz Mori), Хосе де ла Крус Порфирио — мексиканский государственный и политический деятель, президент Мексики.

Д. родился в небогатой многодетной семье. В возрасте трех лет он остался без отца и воспитывался матерью, которая принадлежала к индейскому племени микстеков. По ее настоянию Д. поступил в духовную семинарию, но вскоре покинул ее, так как увлекся либеральными идеями. Он продолжил обучение в Институте наук и искусств, где изучал право, а также военное дело. Во время Американо-мексиканской войны (1846—1848) он добровольцем вступил в армию для борьбы с американскими захватчиками. В Гражданской войне (1854—1860) Д. сражался на стороне либералов и закончил войну в звании полковника национальной гвардии.

Когда в Мексику вторглись Испания (1861—1862), Великобритания (1862) и Франция (1862—1867), он активно сражался с интервентами и приобрел славу национального героя, разгромив войска захватчиков в сражении при Пуэбле (1862). В 1866 Д. разбил силы императора Максимилиана при Миаутлане, а в 1867, выиграв сражение при Пуэбле, вступил в Мехико. В 1867 Д. выдвинул свою кандидатуру на пост президента, но проиграл национальному герою, выдающемуся мексиканскому либералу Бенито Хуаресу . В 1871, после очередных выборов, на которых Д. снова проиграл Хуаресу, он не признал результатов и поднял вооруженное восстание, которое было подавлено. После недолгого периода забвения Д. в 1876 вновь заявил о себе вооруженным восстанием против действовавшего на тот момент президента Себастьяно Лердо де Техада .

В 1877 Д. был избран президентом Мексики и занимал эту должность до 1911, с коротким перерывом в 1880—1884, когда правил его ставленник Мануэль Гонсалес. Это время принято называть порфириатом (порфиризмом). Д. пришел к власти под лозунгом восстановления конституции 1857, установления мира и проведения прогрессивных экономических преобразований. После длительного периода гражданской войны и иностранной интервенции перед правительством стояли задачи ускоренной социально-экономической модернизации. В начале правления Д. был вынужден идти на компромиссы и соглашения со многими политическими силами. Он пригласил в правительственный кабинет представителей Либеральной партии, хуаристов и лердистов. Не отменяя антиклерикальных законов, он пошел на соглашение с Католической церковью и вернул в страну орден иезуитов, не противился приобретению церковью недвижимого имущества. Для проведения либеральных экономических и политических преобразований он пригласил в правительство представителей прогрессивной интеллигенции, так называемых сьентификос (исп. «ученых»), которые стояли на позициях позитивизма и научных методов управления государством. Наиболее известные из них — Ромеро Рубио, Хосе Лимантур, Хусто Сьерра.

Для преодоления внешней изоляции страны и получения поддержки мировых держав Д. способствовал привлечению в мексиканскую экономику иностранного капитала. Были приняты Торговый кодекс (1884), Горнопромышленный кодекс (1885), подписан торговый договор с Францией, открыт филиал Немецкого трансатлантического банка (1887). Модернизация экономики вызвала бурное развитие железнодорожных и водных путей сообщения. К 1920 протяженность железных дорог достигла 20 тыс. км. Стали быстро развиваться экспортные отрасли: производство кофе, хлопка, сахара. Однако экономические успехи не уберегли от роста социальной напряженности и нарастания экономической и политической зависимости Мексики от иностранных государств. Вследствие роста латифундий крестьяне беднели, а индейцы теряли свои общинные земли. В 1890-х по стране прокатились крестьянские восстания, индейцы требовали возврата земель и снижения налогов. Недовольство стало охватывать рабочих и представителей среднего класса. В 1910, после очередного переизбрания Д. президентом, лидер либерально-демократической оппозиции Франсиско Мадеро призвал выступить против правителя с планом «Сан Луис Потоси», положив начало Мексиканской революции 1910—1917 . Несмотря на согласие Д. провести реформы, в том числе аграрную, в мае 1911 ему пришлось уйти в отставку и уехать во Францию, где он и скончался.

Лит.: Политическая история стран Латинской Америки в XIX веке. М., 2012; Garner P. H. Porfirio Díaz. London, 2001; Porfirio Díaz frente al descontento popular regional (1891—1893). Antologia documental. México, 1986; Roeder R. Hacia el México moderno: Porfirio Díaz. T. II. México, 1983.