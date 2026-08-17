ДИАС ДЕЛЬ КАСТИЛЬО Бернaль (Bernal Diaz del Castillo)

Испанский конкистадор , участник нескольких экспедиций на территории современной Мексики, автор «Правдивой истории завоевания Новой Испании» - одного из важнейших памятников по истории конкисты.

Родился в городе Медина дель Кампо. Его отец был главой совета (рехидором) этого города. В Новый Свет Диас Дель Кастильо отправился в 1514 г., когда ему было девятнадцать лет, сначала в Панаму, затем на остров Куба, где правил губернатор Диего Веласкес.

На Кубе было мало свободных земель и индейцев, поэтому в 1517 году стал участником экспедиции Франсиско Эрнандеса де Кордовы. Эта экспедиция обследовала берег Юкатана, но не нашла драгоценных металлов. Уже в следующем году Берналь Диас Дель Кастильо записался в команду Хуана де Грихальвы, которая отправилась ко вновь открытым землям. Однако и этот поход не принес желаемых результатов.

В 1519 году Диас дель Кастильо в третий раз отплыл к берегам Юкатана в числе солдат Эрнана Кортеса . Под началом Кортеса он участвовал в завоевании империи ацтеков, осаде столицы индейцев Теночтитлана и многих других важных событиях Конкисты. После победы над ацтеками получил часть добычи, однако считал, что его обделили при распределении награбленного.

В 1544 году женился на некоей Терессе Бесерро. Совершил две поездки в Испанию в надежде выхлопотать себе титул. Во время одной из них принял участие в знаменитой Вальядолидской хунте (диспуте между Бартоломе де Лас Касасом и Хуаном Гинесом де Сепульведой по вопросу о рабстве индейцев). Позже жил в Гватемале, где был избран рехидором города Сантьяго де Гватемала.

Воспоминания Берналя Диаса обо всех трех экспедициях на Юкатан изложены в «Правдивой истории завоевания новой Испании», работу над которой он вел в течение не одного десятилетия и закончил уже в глубокой старости. Первое издание книги увидело свет лишь в 1632 году.

Сочинения :

Правдивая история завоевания Новой Испании. М., 2000

Иллюстрация:

Гравюра с изображением Диаса дель Кастильо работы неизвестного мастера XVI века.