ДИАС ДЕЛЬ КАСТИЛЬО
ДИАС ДЕЛЬ КАСТИЛЬО (Díaz del Castillo) Берналь - испанский конкистадор и хронист.
В 1514 году отправился в Америку в составе экспедиции П.А. Давилы. Исследовал северное побережье современной Венесуэлы, служил на Кубе. Участвовал в походах Ф. Эрнандеса де Кордовы (1517), возможно, Х. де Грихальвы (1518), Э. Кортеса (1519-1521; 1524-1526). С 1544 года жил в Гватемале; член городского совета, владелец нескольких энкомьенд. В 1549-1551 посетил Испанию, присутствовал на диспуте Б. де Лас Касаса с Х.Х. де Сепульведой, поддержал точку зрения последнего о неполноценности индейцев. Автор «Правдивой истории завоевания Новой Испании» (опубликован в 1632 году, русский перевод 2000 года), содержащей ценные сведения по истории конкисты.