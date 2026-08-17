ДИАС ДЕЛЬ КАСТИЛЬО

ДИАС ДЕЛЬ КАСТИЛЬО (Díaz del Cas­tillo) Бер­наль - испанский конкистадор и хронист.

В 1514 году от­пра­вил­ся в Аме­ри­ку в со­ста­ве экс­пе­ди­ции П.А. Да­ви­лы. Ис­сле­до­вал северное по­бе­ре­жье современной Ве­несу­элы, слу­жил на Ку­бе. Уча­ст­во­вал в по­хо­дах Ф. Эр­нан­де­са де Кор­до­вы (1517), воз­мож­но, Х. де Гри­халь­вы (1518), Э. Кор­те­са (1519-1521; 1524-1526). С 1544 года жил в Гва­те­ма­ле; член городского со­ве­та, вла­де­лец не­сколь­ких эн­комь­енд. В 1549-1551 по­се­тил Ис­па­нию, при­сут­ст­во­вал на дис­пу­те Б. де Лас Ка­са­са с Х.Х. де Се­пуль­ве­дой, под­дер­жал точ­ку зре­ния по­след­не­го о не­пол­но­цен­но­сти ин­дей­цев . Ав­тор «Прав­ди­вой ис­то­рии за­вое­ва­ния Но­вой Ис­па­нии» (опубликован в 1632 году, русский перевод 2000 года), со­дер­жа­щей цен­ные све­де­ния по ис­то­рии кон­ки­сты .