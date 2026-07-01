КАСТИЛЬО
КАСТИЛЬО - многослойный археологический памятник в гроте на северо-восточном склоне горы Кастильо (приход Пуэнте-Виесго, Сантандер, провинция Кантабрия, Испания).
Открыт в 1903 году Э. Алькальде дель Рио. В 1906 году под его руководством А. Брёйль скопировал настенные рисунки. Раскопки Брёйля и немецкого археолога Г. Обермайера в 1910-1914 годах, испанского археолога В. Кабрера-Вальдес в 1980 году. Толщина культурных отложений до 20 м; выделены 26 слоёв. Нижние (26-4) слои - в основном от Ашеля до азильской культуры, верхние - до бронзового века. Наиболее известны памятники палеолитического искусства. Живописные наскальные изображения датированы радиоуглеродным методом от 19 (одно из изображений лошади) до 10 (в основном 14-13) тысяч лет назад. Главным образом к периоду Мадлен относятся гравировки на костях животных и камнях, контурное изображение головы хищника на гарпуне, просверлённый жезл из рога благородного оленя. Основной объект наскальных изображений и гравировок - бизон, козёл, благородный олень; встречаются лошади, мамонты, северные олени; есть «человекобизон». Имеются негативные изображения человеческих рук, которые по аналогиям из древних пещер относят к Граветту (около 22 тысяч лет назад), нефигуративные знаки (т. н. тектиформы).