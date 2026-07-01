КАСТИЛЬО

КАСТИЛЬО - мно­го­слой­ный ар­хео­ло­гический па­мят­ник в гро­те на северо-восточном скло­не го­ры Кас­ти­льо (при­ход Пу­эн­те-Ви­ес­го, Сан­тан­дер, провинция Кан­таб­рия, Ис­па­ния).

От­крыт в 1903 году Э. Аль­каль­де дель Рио. В 1906 году под его ру­ко­во­д­ством А. Брёйль ско­пи­ро­вал на­стен­ные ри­сун­ки. Рас­коп­ки Брёй­ля и немецкого ар­хео­ло­га Г. Обер­май­е­ра в 1910-1914 годах, испанского ар­хео­ло­га В. Каб­ре­ра-Валь­дес в 1980 году. Тол­щи­на куль­тур­ных от­ло­же­ний до 20 м; вы­де­ле­ны 26 сло­ёв. Ниж­ние (26-4) слои - в основном от Аше­ля до азиль­ской куль­ту­ры, верх­ние - до брон­зо­во­го ве­ка. Наи­бо­лее из­вест­ны па­мят­ни­ки па­лео­ли­тического ис­кус­ст­ва. Жи­во­пис­ные на­скаль­ные изо­бра­же­ния да­ти­ро­ва­ны ра­дио­уг­ле­род­ным ме­то­дом от 19 (од­но из изо­бра­же­ний ло­ша­ди) до 10 (в основном 14-13) тысяч лет на­зад. Главным образом к пе­рио­ду Мад­лен от­но­сят­ся гра­ви­ров­ки на кос­тях жи­вот­ных и кам­нях, кон­тур­ное изо­бра­же­ние го­ло­вы хищ­ни­ка на гар­пу­не, про­свер­лён­ный жезл из ро­га бла­го­род­но­го оле­ня. Основной объ­ект на­скаль­ных изо­бра­же­ний и гра­ви­ро­вок - би­зон, ко­зёл, бла­го­род­ный олень; встре­ча­ют­ся ло­ша­ди, ма­мон­ты, северные оле­ни; есть «че­ло­ве­ко­би­зон». Име­ют­ся не­га­тив­ные изо­бра­же­ния че­ло­ве­че­ских рук, ко­то­рые по ана­ло­ги­ям из древних пе­щер от­но­сят к Гра­вет­ту (около 22 тысяч лет на­зад), не­фи­гу­ра­тив­ные зна­ки (т. н. тек­ти­фор­мы).

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