ДИАРХИЯ В СПАРТЕ (др.-греч. διαρχία, лат. diarchia)

Двойная царская власть.

Практика совместного правления была широко распространена в ахейской Греции в микенский и субмикенский периоды (Элида, Аргос, Трезена, Коринф, Фивы, Орхомен, Фокида, Колофон, Фокея). При этом самым обычным вариантом разделения высшей государственной власти было совместное правление двух или более представителей одной династии, чаще всего братьев. Но термин «диархия», как правило, относится к двойной царской власти в Спарте.

Сами спартанцы объясняли появление диархии с помощью мифа о братьях-близнецах Эврисфене и Прокле, божественными покровителями которых считались братья Диоскуры (Her., V, 75; VI, 52). Согласно древнему преданию, после завоевания дорийцами во главе с Гераклидами Пелопоннеса Лакония досталась братьям-близнецам Эврисфену и Проклу. Дорийцы по совету Дельфийского оракула признали царями обоих (Her., VI, 52; Paus., III, 1). Братья стали первыми спартанскими царями и основателями двух царских династий, Агиадов и Еврипонтидов , правящих совместно (наименования династий произошло от имен их сыновей, Агиса и Эврипонта). Эврисфен и Прокл, эти первые мифические цари, с детства враждовали друг с другом, и эта их вражда перешла ко всем последующим поколениям спартанских царей (Her., VI, 52; 75; Xen. Hell., V, 3, 20; Aristot. Pol., II, 9 p.1271 a; Plut. Cleom., 12). Они открывают список царей в Спарте (правили согласно традиции с 1103/2 по 1062/61 гг. до н.э.). Некоторые из царей, особенно в начале списка, скорее всего, являются мифическими фигурами. Их имена, продолжительность правления и порядок наследования сообщают в самой краткой форме Геродот , Павсаний и древние хронографы.

Происхождение диархии теряется в глубине темных веков. Существует две основные гипотезы о происхождении диархии: она возникла в результате объединения дорийской общины с местной, ахейской или нескольких дорийских общин, возглавивших завоевание Лаконии в миграционную эпоху. Согласно третьей версии двоевластие в Спарте возникло позднее в результате компромисса двух враждовавших между собою политических группировок. Иногда за автора диархии принимают Ликурга. Оба спартанских царя принадлежали к Гераклидам , а точнее к одной и той же дорийской филе Гиллеев, представители которой возводили свой род непосредственно к Гераклу. Возможно, что первыми историческими царями, правящими совместно, стали Архелай и Харилл, чье правление древние хронографы относят примерно к сер. IX в. до н.э. (Paus., III, 2, 5–6; Euseb., I, 225). Первые цари, время правления которых приблизительно известно, – это Полидор и Феопомп (2–я пол. VIII или 1–я пол. VII вв. до н.э.). Царские династии в Спарте никогда не заключали между собой брачных союзов (Her., VI, 39; VII, 205), они жили в разных районах-деревнях Спарты, имели разные святилища и места погребений (Paus., III, 12, 8; 14, 2). Утверждение Дельф, что Агиады выше Еврипонтидов, можно понимать в том смысле, что первые принадлежали к более древнему и знатному царствующему дому, чем Еврипонтиды (Her., VI, 51; 52, 5). Последними спартанскими царями, формально еще правившими совместно, были Агесипол (219–215 гг. до н.э.) и Ликург (219–212 гг. до н.э.).

Автор статьи: Л.Г. Печатнова