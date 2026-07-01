ДИАЛЕКТ (греч. διάλεϰτος )

Раз­но­вид­ность кон­крет­но­го язы­ка, упот­реб­ляе­мая в ка­че­ст­ве сред­ст­ва об­ще­ния ли­ца­ми, свя­зан­ны­ми тес­ной тер­ри­то­ри­аль­ной, со­ци­аль­ной или про­фес­сио­наль­ной общ­но­стью.

Тер­ри­то­ри­аль­ные Д. вы­де­ля­ют­ся на раз­ных час­тях тер­ри­то­рии рас­про­стра­не­ния дан­но­го язы­ка и ха­рак­те­ри­зу­ют­ся раз­ли­чия­ми в зву­ко­вом строе, грам­ма­ти­ке, сло­во­об­ра­зо­ва­нии, лек­си­ке. Эти раз­ли­чия мо­гут быть не­боль­ши­ми, так что го­во­ря­щие на раз­ных Д. дан­но­го язы­ка по­ни­ма­ют друг дру­га (напр., Д. рус., болг., ка­зах. и дру­гих слав. или тюрк. язы­ков); Д. дру­гих язы­ков так силь­но от­ли­ча­ют­ся друг от дру­га, что об­ще­ние ме­ж­ду го­во­ря­щи­ми на раз­ных Д. за­труд­не­но или не­воз­мож­но (напр., Д. нем., кит. язы­ков, язы­ка хин­ди). Воз­ник­но­ве­нию и раз­ви­тию ди­ал. раз­ли­чий спо­соб­ст­во­ва­ла ра­зоб­щён­ность отд. пле­мён и тер­ри­то­ри­аль­ная раз­дроб­лен­ность зе­мель в до­ка­пи­та­ли­стич. эпо­ху. В эпо­ху ка­пи­та­лиз­ма раз­ру­ша­ют­ся ста­рые тер­ри­то­ри­аль­ные гра­ни­цы внут­ри го­су­дар­ст­ва , про­ис­хо­дит сбли­же­ние и ни­ве­ли­ров­ка Д. В на­уч. лит-ре тер­мин «Д.» мо­жет упот­реб­лять­ся как си­но­ним та­ких на­зва­ний аре­аль­ных еди­ниц, как на­ре­чие, груп­па го­во­ров, ди­ал. зо­на, го­вор.

Под со­ци­аль­ны­ми Д. по­ни­ма­ют язык оп­ре­де­лён­ных со­ци­аль­ных групп. Та­ко­вы от­ли­чаю­щие­ся от об­ще­на­род­но­го язы­ка толь­ко лек­си­кой проф. язы­ки охот­ни­ков, ры­бо­ло­вов, гон­ча­ров, са­пож­ни­ков и др.; груп­по­вые, или кор­по­ра­тив­ные, жар­го­ны или слен­ги уча­щих­ся, сту­ден­тов, спорт­сме­нов, сол­дат и дру­гих, гл. обр. мо­ло­дёж­ных, кол­лек­ти­вов; тай­ные язы­ки, ар­го де­клас­си­ро­ван­ных эле­мен­тов, ре­мес­лен­ни­ков-от­ход­ни­ков, тор­гов­цев. Та­ко­вы так­же ва­ри­ан­ты об­ще­на­род­но­го язы­ка, ха­рак­тер­ные для оп­ре­де­лён­ных эко­но­мич., кас­то­вых, ре­лиг. и др. групп на­се­ле­ния.

Автор статьи: Л. Л. Ка­сат­кин.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)