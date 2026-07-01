ДИАЛЕКТ (греч. διάλεϰτος )
Разновидность конкретного языка, употребляемая в качестве средства общения лицами, связанными тесной территориальной, социальной или профессиональной общностью.
Территориальные Д. выделяются на разных частях территории распространения данного языка и характеризуются различиями в звуковом строе, грамматике, словообразовании, лексике. Эти различия могут быть небольшими, так что говорящие на разных Д. данного языка понимают друг друга (напр., Д. рус., болг., казах. и других слав. или тюрк. языков); Д. других языков так сильно отличаются друг от друга, что общение между говорящими на разных Д. затруднено или невозможно (напр., Д. нем., кит. языков, языка хинди). Возникновению и развитию диал. различий способствовала разобщённость отд. племён и территориальная раздробленность земель в докапиталистич. эпоху. В эпоху капитализма разрушаются старые территориальные границы внутри государства, происходит сближение и нивелировка Д. В науч. лит-ре термин «Д.» может употребляться как синоним таких названий ареальных единиц, как наречие, группа говоров, диал. зона, говор.
Под социальными Д. понимают язык определённых социальных групп. Таковы отличающиеся от общенародного языка только лексикой проф. языки охотников, рыболовов, гончаров, сапожников и др.; групповые, или корпоративные, жаргоны или сленги учащихся, студентов, спортсменов, солдат и других, гл. обр. молодёжных, коллективов; тайные языки, арго деклассированных элементов, ремесленников-отходников, торговцев. Таковы также варианты общенародного языка, характерные для определённых экономич., кастовых, религ. и др. групп населения.
Автор статьи: Л. Л. Касаткин.