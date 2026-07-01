ДИАКРИИ На чтение: 1 минута

Диакрии (греч. Διάκριοι — «живущие за горами») — одна из трех региональных политических группировок в Аттике, сплотившаяся вокруг знатного рода Писистратидов.

Получила название от довольно бедной северо-восточной части Аттики, отделенной от центральной равнины хребтом Гимметом. Основными центрами Д. были Браврон и Марафон . У Геродота (I. 59) сохранилось другое название группировки — гиперакрии. Она возникла в середине VI в. до н. э., во время борьбы между двумя появившимися ранее группировками паралиев и педиэев (педиаков). Основателем и лидером Д. был Писистрат . Социальный состав Д. не вполне ясен: предполагают, что доля неполноправных слоев и деклассированных элементов среди них была больше, чем в других группировках этого времени. Аристотель и Плутарх считали Д. демократами. После установления тирании Писистрата Д., вероятно, сошли с политической сцены, сыграв свою роль.

Лит.: Зельин К. К. Борьба политических группировок в Аттике VI в. до н. э. М., 1964; Туманс Х. Рождение Афины. Афинский путь к демократии: от Гомера до Перикла (VIII–V вв. до н. э.). СПб., 2002; Суриков И. Е. Античная Греция: политики в контексте эпохи: архаика и ранняя классика. М., 2005; Hopper R. J. «Plain», «Shore» and «Hills» in Early Athens // Annual of the British School at Athens. Vol. 56. 1961. P. 189—219; Rhodes P. J. A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia. Oxford, 1993 (1981).